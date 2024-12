TUA: ABBONAMENTO FLESSIBILE DI 3 GIORNI, IL PLAUSO DI UIL FPL, “CONCILIA ESIGENZE”

L’AQUILA – La Uil Fpl esprime apprezzamento per l’approvazione della norma di legge, proposta dal vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e sostenuta dall’intero Consiglio, che introduce l’abbonamento flessibile di tre giorni per i mezzi pubblici gestiti da Tua.

“Questa misura offre ai pendolari un’innovativa possibilità di conciliare le esigenze lavorative con una mobilità sostenibile. La peculiarità che l’abbonamento potrà essere utilizzato per tre giorni a scelta, anche non consecutivi, all’interno della stessa settimana è una formula che garantisce una maggiore flessibilità, rispondendo alle necessità di lavoratori abruzzesi che si spostano quotidianamente”, scrive il sindacato.

“Nel panorama odierno dei dipendenti pubblici, lo smart working è diventato uno strumento strutturale di conciliazione tra lavoro e vita privata”, dichiarano il segretario provinciale Uil Fpl Antonio Ginnetti e il componente di segreteria Daniele Mingroni.

“Il sistema di trasporto regionale non poteva continuare a non adeguarsi a questa nuova realtà – aggiungono – L’introduzione di un abbonamento flessibile di questo genere è una mossa appropriata che incentiva l’uso dei mezzi pubblici, promuove il rispetto per l’ambiente e rappresenta un forte incentivo al lavoro agile. Inoltre, la possibilità di scegliere liberamente i giorni di utilizzo rende questa iniziativa particolarmente utile per chi pratica lo smart working in modalità alternata”.

“Questa misura è un segnale concreto dell’attenzione della Regione Abruzzo verso le nuove esigenze del mondo del lavoro e della sostenibilità ambientale e rappresenta una mossa strategica per incentivare il lavoro agile che, dati alla mano, costituisce per gli enti pubblici una straordinaria opportunità di crescita in termini di produttività”, concludono Ginnetti e Mingroni.