TUA ABRUZZO: NEO PRESIDENTE DE ANGELIS ESORDISCE PRESENTANDO TRENO-AMBULANZA

PESCARA – Prima uscita pubblica, giovedì ì 18 agosto alle ore 11:30, a Lanciano, per il neo presidente della Tua, la società di trasporto regionale, per Gabriele De Angelis: in conferenza stampa presenterà il treno-ambulanza, assieme a Thomas Schael, direttore generale Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti e Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo.

De Angelis, coordinatore provinciale dell’Aquila di Forza Italia, ex sindaco di Avezzano costretto a dimettersi per le divisioni in seno alla maggioranza civica e di centrodestra, è diventato presidente Tua, prendendo il posto dell’ex leghista e ora leader di Futur-a Gianfranco Giuliante, grazie all’appoggio della strana alleanza tra Marsilio, Fdi, Fi e i “federati” di Valore Abruzzo. Contro la Lega che rivendicava l’importante casella, data a Giuliante quando era della Lega.

Il vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha invece ha perorato invano e in solitudine la causa della riconferma di Giuliante.