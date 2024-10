TUA ABRUZZO: SOTTOSEGRETARIO FERRANTE, “SETTORE TRASPORTI CENTRALE PER QUALITA’ DELLA VITA”

LANCIANO – “Il settore dei trasporti è tra quelli che più incidono sulla qualità della vita e, come confermato anche dal Report trimestrale sulle tendenze della mobilità predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione del MIT, da parte dei cittadini si registra una domanda di collegamenti sempre crescente. Abbiamo la necessità di rispondere a questa istanza con la realizzazione di grandi opere, ma anche e soprattutto garantendo elevati standard dei servizi e innalzando sempre più il livello di preparazione dei lavoratori di questo settore in ascesa”.

Lo ha detto il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenendo all’evento promosso da TUA, la società di Trasporto Unico Abruzzese, nell’ambito di “Progress”, la Fiera del lavoro, del sociale e della formazione in corso a Lanciano.

“Il settore dei trasporti e della logistica – ha continuato Ferrante – è in grado di offrire nuove prospettive occupazionali a sostegno del mondo giovanile, dal quale emergeranno i professionisti e l’eccellenza italiana del domani. L’Abruzzo, in particolare, per la sua collocazione geografica, si propone quale piattaforma strategica del centro Italia e crocevia dei collegamenti lungo l’asse adriatico apprestandosi a vivere una nuova stagione di crescita che potrà dar voce agli importanti insediamenti industriali delle sue aree interne. Iniziative come quella promossa da TUA – ha concluso il Sottosegretario – allargano gli orizzonti e le prospettive dei nostri giovani, aiutandoli a traguardare il futuro con fiducia”.