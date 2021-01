TUA, APPELLO GIULIANTE: “VACCINI ANCHE AL PERSONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO”

PESCARA – “Quando si discute di vaccinazioni, riteniamo sia opportuno al pari di altre categorie, si prenda in considerazione l’inserimento del personale viaggiante tra quelle a maggior ‘rischio’ e quindi da tutelare per il ruolo che svolgono che prevede i contatti, i più diffusi, con l’utenza del trasporto pubblico”.

È l’appello, contenuto in una nota, di Gianfranco Giuliante, presidente della Tua, società di trasporto unico abruzzese, che sottolinea: “Il personale ha sempre garantito il ‘diritto’ alla mobilità attraverso l’uso dei mezzi pubblici”.

“La riapertura delle scuole in presenza ha aumentato il numero dei passeggeri del Tpl pur con i limiti imposti dal Dpcm – osserva Giuliante -Ha aumentato, perché il Tpl in realtà non si è mai fermato: Rosso, Arancione o Giallo che fosse l’indicatore cromatico nelle ‘intemperanze’ epidemiologiche. In considerazione che il ‘momento’ impone delle scelte cogenti circa l’individuazione delle cosiddette categorie ‘fragili’, siamo certi che la sanità abruzzese vorrà determinarsi con un piano che preveda per gli operatori del Tpl come soggetti da proteggere non solo per sé ma anche per il rapporto frequente che li vede ‘lavorativamente’ contigui alla moltitudine di soggetti che decidono per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico”.

