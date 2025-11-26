TUA: CRESCE FILOVIA “LA VERDE”, RAGGIUNTI 6.500 PASSEGGERI

PESCARA – “La filovia ‘La Verde’ continua a crescere”.

Lo afferma la Tua spa, società unica del trasporto abruzzese, sottolineando che il servizio attivato lungo la strada parco ha sfiorato, la scorsa settimana, quota 6.500 passeggeri in un giorno, “confermando un trend positivo e un gradimento in costante aumento tra cittadini, studenti e lavoratori lungo l’asse Pescara-Montesilvano”.

Secondo la società si tratta di “una crescita che consolida il ruolo della filovia come asse portante della mobilità sostenibile metropolitana e testimonia l’efficacia del lavoro svolto da Tua nell’ultimo anno”.

L’azienda rende inoltre noto che “la rivista nazionale Trasporto Pubblico ha dedicato un’ampia intervista al direttore generale di Tua, Maxmilian Di Pasquale, ricostruendo il percorso che ha portato ‘La Verde’ a essere presentata come best practice europea al Uitp Trolleybus Committee Meeting di Varsavia”.

“La filovia Pescara-Montesilvano era stata definita dalla Corte dei Conti ‘uno dei peggiori appalti d’Italia’, con opere incompiute, criticità e un avanzamento bloccato per anni – ricorda Tua – Oggi, dopo una profonda riqualificazione tecnica, amministrativa e organizzativa, ‘La Verde’, entrata in esercizio l’11 settembre 2025, è riconosciuta come riferimento europeo per interoperabilità, sostenibilità energetica e integrazione modale”.

In tal senso, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale spiega come il progetto sia stato “completamente riprogrammato grazie ad un intenso lavoro manageriale, alla capacità di recuperare e completare attività rimaste sospese per anni e ad una visione chiara della mobilità pubblica del futuro. Abbiamo ereditato uno dei progetti più problematici del Paese. Oggi è una best practice europea. Questo – dice ancora Di Pasquale – è il valore del lavoro di squadra e della visione”.