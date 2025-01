TUA: DE ANGELIS, “CON RINNOVO MEZZI ABBATTUTI COSTI, POSSIBILE CARO ENERGIA ORA NON CI SPAVENTA”

PESCARA – “L’aver rinnovato negli ultimi due anni la nostra flotta di autobus, a metano ed anche elettrici, abbattendo consumi e costi, e aumentando l’efficienza, ci fa guardare ora con tranquillità al paventato aumento dell’energia e dei carburanti. Ecco cosa significa in concreto l’importanza dell’innovazione e della programmazione, avviata con determinazione nel post covid”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb, Gabriele De Angelis, presidente da due anni della Tua, la società regionale del trasporto pubblico, ex sindaco di Avezzano e segretario provinciale dell’Aquila di Forza Italia.

A capo di un colosso che copre il 60% del servizio abruzzese, con 30 milioni di chilometri all’anno su gomma e poco più di 1 milione su ferrovia, che conta 1.334 dipendenti, una flotta di autobus di circa 800 mezzi a cui si aggiungeranno fino a 21 treni della divisione Sangritana entro il 2026.

“Gli obiettivi che ci siamo posti sin dall’inizio della programmazione di questo cda in accordo ovviamente con la Regione Abruzzo – spiega De Angelis -, è quello di modernizzare velocemente questa azienda, per quanto riguarda il parco rotabile, con mezzi più nuovi, più adeguati, più efficienti, più ecologici, quindi rispettosi dell’ambiente. E dunque abbiamo acquistato nuovi treni elettrici, e negli ultimi due anni oltre 150 autobus di cui molti a metano, una giusta intuizione, perché all’inizio sembrava essere un acquisto controcorrente, rispetto all’elettrico, ma invece si è rivelato vincente, tanto che ci hanno seguito anche altre aziende di trasporti”.

Aggiunte De Angelis, “il risultato di questo imponente investimento ha fatto sì che l’età media del nostro parco rotabile è al di sotto del dei 9 anni, inferiore alla media nazionale”.

Tornando dunque ai consti di gestione che rischiano di schizzare in alto con il caro-energia, ma con l’esperienza acquisita con la pandemia del covid.

“Anche per noi è stato un momento difficile, ci siamo trovati di fronte a fattori esogeni impattanti in maniera importante sui conti economici, come l’inflazione, l’aumento dei costi, il crollo dei passeggeri e della bigliettazione. Questo ci ha richiesto un lavoro particolare perché abbiamo dovuto contemperare la fase di investimento con un controllo continuo del piano dei costi che ci ha permesso fino ad ora di chiudere il bilancio sempre in pareggio sostanziale, anzi con ul leggero attivo”.

E dunque, alla domanda: ma se ci sarà un nuovo importante aumento come si mette?” De Angelis così risponde, “non ci preoccupa: come detto ora abbiamo mezzi nuovi che hanno dei consumi completamente diversi e inferiori, e nello stesso tempo abbiamo ottimizzato molto all’interno del nostro conto economico, risparmiando sulle forniture, le manutenzioni, internalizzando servizi e alcune funzioni, che possiamo eseguire grazie all’aumento di professionalità e la formazione aggiunta che abbiamo fatto in questi anni nel nostro personale”.

Conclude De Angelis: “un’altra leva che ci ha aiutato è stato il veloce e consistente recupero anche degli importi della bigliettazione. Grazie anche all’utenza che sceglie sempre di più soprattutto tra le fasce giovani di viaggiare con i mezzi pubblici. E mettere a disposizione mezzi nuovi ed efficienti, strumentazioni moderne per andare incontro alla clientela, aiuta non poco.