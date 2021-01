TUA: DI PASQUALE, “320 CORSE IN PIU’ PER RITORNO SCUOLA”, “SERVE SENSO REPONSABILITA’ STUDENTI”

PESCARA – “Da lunedì prossimo con la riapertura in Abruzzo delle scuole superiori e con il ritorno in regime di ‘zona gialla’, e conseguente ripresa di molte attività, tornerà in piena funzione l’orario invernale classico, rafforzato con 320 corse aggiuntive, per coprire le doppie entrate e uscite per gli studenti, e relativo distanziamento fisico”.

A fare il punto con Abruzzoweb sullo stato dell’arte dei traporto pubblico è Max Di Pasquale, direttore della società regionale Tua, in vista della del ritorno, almeno in Abruzzo delle lezioni in presenza al 50% anche nelle scuole secondarie di secondo grado, con ingressi scaglionati, e con l’allentamento del regime di restrizione che moltiplicherà la mobilità urbana ed extraurbana, tenuto conto che su tutti i mezzi pubblici si viaggerà in ogni caso con una capienza al 50 per cento dei posti disponibili. E che comunque non sarà possibile spostarsi da una regione all’altra se non per motivi di lavoro, salute o altra documentata necessità.

Proprio in queste ore il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, di Forza Italia e con delega ai Trasporti, ha spiegato che sono stati messi in campo “ben 120 pullman in più e 417 corse aggiuntive. A meno di stravolgimenti dell’ultim’ora da parte del Governo nazionale, l’Abruzzo è pronto a ripartire con la didattica in presenza”.

Aggiungendo che “abbiamo tarato i parametri di tutta l’attività organizzativa anche sulla presenza al 75%, così da essere sufficientemente pronti anche nel momento in cui il governo permetterà un rientro maggiore di studenti nelle classi. È stato un lavoro minuzioso, svolto nei tavoli operativi istituiti e coordinati dai Prefetti in maniera molto proficua ed equilibrata; per questo il primo mio ringraziamento non può che essere rivolto a loro”.

Sulla stessa linea Di Pasquale, al vertice assieme al presidente Gianfranco Giuliante, di una società che copre buona parte del trasporto pubblico abruzzese.

Di Pasquale fornisce altri numeri significativi: la Tua predisporrà 320 corse aggiuntive, di cui 170 su tutto il territorio regionale e 150 sul servizio urbano nell’area di Pescara, gestita direttamente dalla Tua. Per questa ragione sono stati assunti con contratti interinali altri 50 addetti, in particolare autisti. Raddoppiate, rispetto a settembre, i mezzi privati per le corse di supporto. Prevista l’entrata in funzione di sei nuovi autobus di ultima generazione, dei 50 recentemente acquistati dalla Tua.

“Lo sforzo è stato immane ed incentrato sulla completa riorganizzazione del servizio, abbandonando quello che era il consolidato modello organizzativo preesistente – spiega Di Pasquale -. Siamo cioè passati a due picchi di orari, per ingresso e per l’uscita da scuola, a seconda degli orari scaglionati decisi da ciascun istituto scolastico. Ricalibrando tutto il sistema di trasporto e prevedendo il supporto immediato di vettori privati in caso di necessità”.

E aggiunge: “siamo certi che si potrà viaggiare comodamente e in sicurezza, quindi entro i limiti del 50% dei posti e mantenendo le distanze, come stabilito dalle normative nazionali. La prima settimana sarà per così dire di sperimentazione, pronti a ricalibrare il servizio in base alle necessità ed esigenze”.

Ma non basta, ammonisce Di Pasquale: “fondamentale sarà il comportamento responsabile dei cittadini utenti. Non basta infatti indossare, come del resto è obbligatorio, la mascherina bordo, e viaggiare distanziati. Occorre anche non assembrarsi alla fermata e nei pressi di essa, e indossare sempre i dispositivi di protezione individuale. Il mio appello, in particolare, è rivolto agli studenti, ed è quello di avere senso di responsabilità. Sono comunque ottimista, tenuto conto che abbiamo avuto numerose riunioni anche con le associazioni studentesche, che avranno un ruolo importante sul fronte della sensibilizzazione”.

L’INTERVISTA A DI PASQUALE

