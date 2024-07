TUA ED ANFFAS: DUE NUOVI MEZZI PER IL TERRITORIO MARSICANO

AVEZZANO – La Tua e l’Anffas insieme per un trasporto confortevole, sicuro e di qualità.

Sono stati consegnati alla società di trasporti della Regione Abruzzo due nuovi mezzi attrezzati con pedane per persone con disabilità motoria.

I nuovi veicoli – si legge in una nota – Tua fanno riferimento alla sede di Avezzano; si tratta di due Volkswagen Crafter da 17 posti che saranno utilizzati nel territorio marsicano per trasportare i ragazzi e le ragazze dei centri polifunzionali di Anffass Avezzano che, ogni giorno, devono raggiungere il centro polifunzionale di Aielli.

“Sono molto fiero di rappresentare un’azienda che svolge un ruolo sociale così importante – ha esordito Gabriele De Angelis, presidente della Tua – e questi acquisti danno dignità sia a chi fa il servizio sia a che ne usufruisce. Tutta l’azienda – ha continuato De Angelis – è stata coinvolta per velocizzare l’arrivo dei nuovi veicoli, anche perché tutti gli stravolgimenti legati al Covid-19 avevano reso difficilissimo reperire questi nuovi mezzi. Adesso i ragazzi viaggeranno con maggior confort, più sicurezza e sostenibilità”.

Alla consegna dei due nuovi mezzi hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Tua Gabriele De Angelis, il direttore di esercizio Raffaele Piscitelli e la presidente Anffas Avezzano Domenica Di Salvatore. I nuovi veicoli sono stati benedetti da don Vincenzo Piccione e don Carmine Di Bernardo.

“A nome delle famiglie di Anffas – ha detto Domenica Di Salvatore – voglio ringraziare prima di tutto il presidente Gabriele De Angelis per aver accolto la richiesta proveniente direttamente dai ragazzi di poter viaggiare su un mezzo più confortevole ed aver mantenuto la promessa. Voglio ringraziare tutti i dipendenti – ha proseguito Di Salvatore – che si adoperano quotidianamente affinché i servizi di trasporto siano confacenti alle esigenze dei nostri ragazzi che quotidianamente viaggiano per recarsi ad Aielli. Il viaggio in bus è un momento ludico e di aggregazione, molto importante per loro, durante il tragitto ci si rilassa, si parla e si canta e da oggi questo rito sarà ancora più confortevole e sicuro. Un ringraziamento particolare va a Mirko Zauri, dipendente Tua e sindaco di Pescina che è stato il portavoce principale di questo intervento di rinnovo mezzi”.