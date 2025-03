TUA: PRESENTATI NUOVI AUTOBUS ELETTRICI PER MOBILITA’ TRA PESCARA E MONTESILVANO

PESCARA – Questa mattina, presso la sede pescarese di TUA SpA, sono stati presentati i primi autobus elettrici destinati al nuovo servizio di trasporto pubblico lungo l’ex tracciato ferroviario che collega le città di Pescara e Montesilvano.

L’iniziativa segna un passo importante verso la transizione ecologica della mobilità metropolitana, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza del servizio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme al presidente e al direttore generale di TUA SpA, Gabriele De Angelis e Maxmilian Di Pasquale.

Ha partecipato anche il deputato Guerino Testa e il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri per un saluto.

I primi tre autobus presenti oggi in deposito, forniti dal costruttore Yutong Bus Co., hanno una lunghezza di 11 e 12 metri e saranno operativi non appena verrà concordata con la Regione Abruzzo e i Comuni di Pescara e Montesilvano la data ufficiale di avvio del servizio.

Nei prossimi 90 giorni la flotta verrà ulteriormente potenziata con l’arrivo di due autobus da 18 metri, anch’essi forniti da Yutong Bus Co., che sostituiranno progressivamente i mezzi più piccoli, aumentando la capacità di trasporto e migliorando la qualità del servizio. Questi autobus saranno impiegati anche quando entrerà in funzione il sistema filoviario.

A supporto della mobilità nell’area metropolitana, saranno introdotti altri tre minibus elettrici da 7 metri, sempre Youtong Bus Co., destinati alle linee di adduzione, con l’obiettivo di facilitare l’interscambio dei passeggeri lungo l’asse nord-sud e viceversa.

Sono inoltre stati acquisiti, tramite gara, anche altri 2 autobus da 12 metri (un Mercedes e un Alfabus), portando a 19 il numero totale di mezzi elettrici in servizio nell’area metropolitana pescarese, in sinergia con il sistema filoviario.

L’introduzione dei nuovi autobus elettrici avrà un impatto significativo sulla mobilità sostenibile: a fronte degli 80 autobus attualmente in circolazione, il nuovo sistema sarà riorganizzato per operare con 19 mezzi elettrici e 6 filobus (una volta avviata la filovia), riducendo drasticamente le emissioni e ottimizzando il servizio lungo l’ex tracciato ferroviario.

Nell’immediato verranno impiegati 8 mezzi elettrici sulla strada parco per garantire una frequenza di dieci minuti.

“TUA SpA ha sviluppato un sistema di trasporto moderno ed efficiente per la principale direttrice metropolitana tra Pescara e Montesilvano”, ha dichiarato Gabriele De Angelis, presidente di TUA SpA. “Abbiamo rimodulato l’intera rete per favorire il nuovo servizio sull’ex tracciato ferroviario, garantendo una mobilità più sostenibile e rispondendo alle diverse esigenze dell’utenza. Stiamo inoltre completando le ultime fasi per l’immissione in servizio dei filobus, consolidando il nostro impegno verso una mobilità innovativa e a basso impatto ambientale. Desidero esprimere il mio ringraziamento anche alla Regione Abruzzo, sempre a supporto della Tua Spa, in particolare al presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e all’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis”.