TUA: PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO FORMATIVO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

AVEZZANO – Una conferenza stampa per illustrare il nuovo progetto formativo regionale dedicato al trasporto pubblico locale, che vede Tua, società in house della Regione Abruzzo, protagonista nella selezione, formazione ed inserimento di nuove figure professionali, a partire dagli operatori di esercizio.

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto nella sede Tua di Avezzano, sono stati anche consegnati gli attestati ai partecipanti del corso “Bus Driver”, percorso professionalizzante che rappresenta solo il primo tassello di un programma più ampio, rivolto all’intero comparto della mobilità pubblica abruzzese.

Il corso formativo, strutturato in quattro moduli, è stato erogato dall’associazione di promozione sociale “Percorsi Solidali”, presieduta da Sandro Valletta, docente in diritto delle migrazioni, con la collaborazione dei professionisti Massimo De Santis, Luca Casciere e Marco Maria Conte.

“L’obiettivo – ha spiegato il presidente Tua, Gabriele De Angelis – è formare una nuova generazione di operatori del trasporto pubblico, capaci di coniugare competenza tecnica, attenzione alla sicurezza e senso del servizio. Questi attestati rappresentano un passo concreto in questa direzione, ma soprattutto testimoniano l’impegno della nostra azienda, al fianco della Regione Abruzzo, per valorizzare le risorse umane”.

Nel suo intervento, De Angelis ha anche annunciato una novità importante per il territorio marsicano: “Dal prossimo 14 luglio attiveremo un servizio di vigilanza a bordo autobus, inizialmente sulle tratte più sensibili della zona. Si tratta di una misura preventiva e di tutela, che risponde a precise segnalazioni e ci consente di garantire maggiore sicurezza per i nostri utenti e per il personale di esercizio”.

Il progetto “Bus Driver” è stato finanziato con fondi regionali dedicati, come ha spiegato Carla Mannetti, consigliere regionale: “Questo percorso formativo è stato possibile grazie alla collaborazione con la Regione e alla disponibilità di risorse destinate alla riqualificazione e all’inserimento professionale. Tua ha saputo cogliere l’opportunità, trasformandola in un modello replicabile per altri profili tecnici”.

Anche il consigliere regionale Massimo Verrecchia ha sottolineato la portata del progetto: “Investire in formazione significa anche rafforzare la sicurezza complessiva del sistema trasporti. Il servizio di vigilanza in partenza nella Marsica è una risposta concreta a un’esigenza reale e conferma l’attenzione della Regione verso il territorio.”

Per il bilancio regionale, l’assessore Mario Quaglieri ha evidenziato come la programmazione delle risorse segua una logica strategica: “Abbiamo previsto fondi mirati per la formazione professionale nel trasporto pubblico, consapevoli del fatto che la qualità del servizio passa anche dalla qualità delle persone. Formare oggi significa garantire servizi migliori e più sicuri domani.”

A chiudere gli interventi è stato Roberto Santangelo, assessore regionale alla Formazione, che ha illustrato la cornice generale degli interventi: “La formazione degli autisti è solo uno dei fronti attivi. Stiamo lavorando su progetti specifici per macchinisti, manutentori e altre figure tecniche legate alla ferrovia, con l’obiettivo di costruire in Abruzzo una filiera della mobilità pubblica all’avanguardia, capace di attrarre e valorizzare le competenze”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna ufficiale degli attestati, alla presenza dei vertici aziendali e istituzionali, in un clima di collaborazione e visione comune per il futuro della mobilità pubblica regionale.

Presenti per Tua anche il vicepresidente Antonio Prospero, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale e i dirigenti Silvio Liberatore, Pierluigi Venditti e Raffaele Piscitelli.