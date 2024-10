TUA-PROGRESS: TRA VIAGGI E FORMAZIONE, “PORTE APERTE AI RAGAZZI CON PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI”

LANCIANO – Ben 3.500 visite al simulatore di guida di un treno, 600 simulazioni complete di viaggio, 2.500 ragazzi delle scuole portati a Progress con i mezzi assieme a workshop e convegni tematici: numeri importanti per la Tua, la società di trasporto unico regionale, al termine della terza ed ultima giornata di Progress 2024.

Progress, la fiera del lavoro, della formazione e del sociale, si è tenuta al polo fieristico di Lanciano (Chieti) dal 17 al 19 ottobre.

Assieme al convegno “Nel mondo dei trasporti tra: nuove competenze, professionalità, ed opportunità di lavoro” che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del mondo ferroviario e dei trasporti in generale e l’intervento del sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, tante e gettonate sono state le iniziative della società unica di trasporti della Regione Abruzzo.

I workshop sulla formazione e sulla cultura della sicurezza

A partire dai workshop sulla formazione e sulla cultura della sicurezza. Con la collaborazione dei referenti di Ansfisa (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali) e l’Era (Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie) i tanti ragazzi delle scuole che hanno visitato il Salone hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il mondo della sicurezza ferroviaria, delle tante particolarità che caratterizzano il settore dei trasporti.

Gli 80 ragazzi che hanno vinto il bando per la formazione

La Tua ha presentato anche gli 80 ragazzi che hanno vinto il bando per diventare macchinisti, capitreno, manutentori dei treni e manutentori dell’infrastruttura. Proprio a Progress 2023, la società di trasporti regionale aveva annunciato la selezione professionalizzante, interamente finanziata dalla Regione Abruzzo. Al concorso hanno partecipato 1100 ragazzi. Gli 80 vincitori inizieranno i quattro percorsi formativi il 4 di novembre.

Le visite dei ragazzi nelle sedi della divisione ferroviaria Tua

Un’esperienza che si è ulteriormente consolidata con le visite nelle sedi della Tua. Infatti, tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare l’officina di Torre della Madonna nella quale il soggetto responsabile della manutenzione della Tua esegue manutenzioni sui treni, la stazione di Lanciano, la sala operativa che monitora in tempo reale i treni della Tua quando circolano e le aule formative.

L’emozione di guidare un treno

Particolarmente gettonato il simulatore di condotta ferroviaria messo a disposizione dalla Tua. Nella tre giorni di Prgress, infatti, sono state effettuate ben 600 simulazioni complete da parte dei ragazzi che hanno avuto l’opportunità di guidare il treno attraverso il simulatore il treno rispettando fedelmente le caratteristiche dei fascicoli linea dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Complessivamente, sono stati oltre 3500 coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino la realtà di guida ferroviaria. Sempre nello stand della Tua dedicato alle simulazioni, presente anche il software in 3D della società D&T di Milano utile per la manutenzione del carrello e del rodiggio dei veicoli ferroviari.

Tua Mobility Partner di Progress 2024

Sono stati 2.500 i ragazzi trasportati dalla Tua in treno e autobus al Salone da tutte le parti dell’Abruzzo e anche da fuori regione.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il consigliere di amministrazione della Tua Pasquale Di Nardo – perché grazie ai nostri servizi bus e treno abbiamo portato a Lanciano 2500 ragazzi che hanno avuto anche modo di toccare con mano il mondo dei trasporti, un mondo che necessita di nuove professionalità estremamente formate”.

Il convegno con l’ordine regionale dei giornalisti

Nella mattinata di ieri il convegno, accreditato dall’ordine regionale dei giornalisti, dal titolo “Trasformazione digitale e innovazione tecnologica: come cambiano lavoro e linguaggi”. In questo panel, moderato da Alessio Giancristofaro, della Tua, oltre al docente universitario e componente del Comitato di Coordinamento per l’intelligenza artificiale della presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Teti, alla giornalista e consigliera nazionale FNSI e coordinatrice del consiglio di indirizzo dell’Inpgi Patrizia Pennella, al caporedattore Ansa Abruzzo Luca Prosperi, ha partecipato Gianmarco Sardi, di Ansfisa, psicologo e ricercatore. Tra i tanti ed interessanti spunti emersi, il convegno ha rappresentato anche un momento per fare il punto della situazione sui cambiamenti professionali in atto nel mondo dei trasporti.

Le parole del presidente Tua Gabriele De Angelis

“Cala il sipario su di un evento che sta crescendo anno dopo anno – ha spiegato Gabriele De Angelis, presidente della Tua – un contesto molto stimolante nel quale la nostra azienda ha certamente tratto vantaggio e ha avuto modo di presentare ai tanti ragazzi la propria realtà”.

“Siamo molto orgogliosi – ha continuato De Angelis – di aver dato un taglio pratico ed operativo alle nostre attività, di aver attratto i tanti giovani con le diverse attività. Abbiamo aperto le porte della nostra azienda, abbiamo dato la possibilità di guidare un treno, di far vivere anche un’esperienza romantica ai tanti ragazzi e visitatori con il plastico della nostra tratta ferroviaria storica”.

“Ma, in particolare – ha concluso De Angelis – abbiamo presentato gli 80 ragazzi che hanno iniziato proprio lo scorso anno il percorso professionalizzante a Progress 2023. Un esempio di come è stato lungimirante il progetto Regione Abruzzo-TUA di destinare una somma per formare macchinisti, capitreno, manutentori dell’infrastruttura e dei veicoli ferroviari. Ottanta ragazzi che il 4 novembre inizieranno i quattro percorsi professionalizzanti in un mondo alla continua ricerca di professionalità molto specifiche”.