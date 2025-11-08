TUA SMENTISCE I SINDACATI: “NESSUN TAGLIO AI SERVIZI, MA MOBILITA’ GARANTITA NELLA SUA INTEREZZA”

PESCARA – Tua Spa smentisce in modo netto le notizie relative a presunti tagli ai servizi di trasporto pubblico locale diffuse da alcune sigle sindacali. La società precisa che “non è prevista alcuna riduzione delle corse e che la mobilità degli utenti sarà garantita nella sua interezza”.

“L’unica novità riguarda una riorganizzazione mirata di alcune linee a domanda debole, dove il servizio sarà affidato a vettori privati sotto la piena supervisione di Tua e nel rispetto del contratto di servizio, restando comunque ben al di sotto del limite del 20 per cento previsto dalle norme. In alcuni casi specifici, alcune corse sono state rimodulate per evitare sovrapposizioni con i servizi ferroviari, in un’ottica di integrazione e coordinamento tra le diverse modalità di trasporto”. “L’intervento rientra in un più ampio processo di riorganizzazione interna, volto a migliorare l’efficienza, la sostenibilità economica e la qualità del servizio, senza alcuna ripercussione sui livelli occupazionali”.

“Anzi, le risorse interne saranno valorizzate e impiegate in modo più funzionale alle esigenze operative, rafforzando la continuità e la sicurezza del servizio pubblico. Tua Spa conferma il proprio impegno nel garantire la mobilità dei cittadini abruzzesi, mantenendo la propria natura di azienda pubblica e assicurando accessibilità e servizio anche nelle aree più periferiche, nel pieno rispetto dell’interesse collettivo”, conclude la nota aziendale.