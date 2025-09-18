PESCARA – “Oggi festeggiamo e dieci anni della costituzione della Società Unica del Trasporto Pubblico Abruzzese, Tua. Tante cose sono successe in questi dieci anni, dal momento della realizzazione, sono passati più governi regionali di colore diverso, chi ha istituito, chi ha difeso, chi ha fatto crescere e chi ha consolidato. Guardo all’ultimo mese con soddisfazione e ai 19 anni e più di ricorsi inutili con amarezza, ma quello che conta è che le buone idee che vanno in conto alle categorie più fragili come pendolari, famiglie, studenti, queste buone idee alla fine si affermino”.

Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“Oggi è un giorno importante – evidenzia -, voglio però sottolineare una delle conquiste principali di questi dieci anni, di cui nove anni e undici mesi sono stati passati ad avere a che fare con gli inutili ricorsi: negli ultimi giorni finalmente, con i collaudi effettuati, è partito il servizio di trasporto pubblico di massa a zero inquinamento sulla Strada Parco, registrando ovviamente un grande successo di frequenza, solo il primo giorno più di 5 mila persone, si punta agli 8 mila e si continua anche a crescere”.

Questo mi riempie di soddisfazione da una parte – perché penso che molte persone si siano spostate in maniera più comoda, con mezzi più moderni e con orari maggiormente rispettati, quindi hanno potuto meglio organizzare la propria qualità della vita – e di dispiacere per i 20 anni che sono stati persi con inutili ricorsi contro un dato semplicemente di modernità, di sostenibilità e di attenzione all’utenza”, conclude.