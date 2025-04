TUBATURA SCOPPIATA ALL’AQUILA: CASE A SECCO ANCHE QUESTA MATTINA. DANNO PIU’ GRAVE DEL PREVISTO

L’AQUILA – Non tornerà prima delle 13 di oggi l’acqua nelle abitazioni di diverse zone dell’Aquila dopo che ieri si è rotta una conduttura dell’Aquila in viale della Croce Rossa con il traffico che è impazzito. L’allarme era scattato nel pomeriggio dopo che la strada, dalla parte bassa in direzione piazza d’Armi, si era allagata in modo considerevole rendendo la circolazione perlomeno problematica. Poi i rubinetti a secco in conseguenza di questo evento disastroso che ha generato proteste: C’è stato il cedimento strutturale di un antico conduttore che è l’anello principale che serve la città.

Ma il prolema maggiore, ora, è che per riparare il danno serve un pezzo che non è disponibile subito pertanto gli operatori dell Gran Sasso Acqua spa stanno realizzando alacremente tre by pass alla rete idrica (due già fatti) in modo da rimediare a una incombenza in modo provvisorio e andare incontro alle proteste degli utenti tra i quali quelli che abitano nella zona del guasto ma anche i residenti di via Roma o la zona di San Domenico.

In un primo momento sembrava che il guasto potesse essere riparato intorno alle 2 di stamani ma non è stato così.