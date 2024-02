TUMORE ALLA GOLA: EFFETTUATO ALL’OSPEDALE DI TERAMO UN INTERVENTO NON INVASIVO CON IL LASER

TERAMO- Con l’uso del laser in endoscopia è possibile intervenire sulle formazioni tumorali della gola senza incidere all’esterno il collo: accade all’ospedale ‘Mazzini’ di Teramo dove nella Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria si praticano interventi endoscopici senza bisogno di incisioni cutanee ed accessi nel collo. L’intervento si esegue attraverso in cavo orale, quindi entrando nella bocca e raggiungendo la sede della lesione direttamente con il laser CO2.

Questa tecnica evita interventi chirurgici maggiormente demolitivi o protocolli terapeutici gravosi. Il laser in sede localizzata, infatti, garantisce una precisione di azione nel rimuovere la malattia, che comporta una più rapida guarigione. Tra gli interventi dimostrativi dell’innovativa tecnica, la Asl di Teramo diffonde alcune immagini significative di un’asportazione completa di una lesione con intervento di cordectomia di tipo VI mediante laser CO2 su un paziente di 63 anni ex fumatore per una neoformazione di entrambe le corde vocali di natura maligna, perfettamente riuscita.