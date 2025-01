TUNISINO AGGREDITO A SULMONA: I GIOVANI DEM, “LA NOTIZIA CI LASCIA SCONCERTATI”

SULMONA -“Apprendiamo dalla stampa l’episodio di aggressione di un giovane tunisino a Sulmona, da parte di un gruppo di Ultras della Pro Vasto, in trasferta a Sulmona per seguire la partita che si è svolta il 5 Gennaio tra la formazione vastese e l’Ovidiana Sulmona”. Lo si legge in una nota dei Giovani democratici di Chieti, Vasto e Sulmona.

“Seppur non ancora chiaro se quanto accaduto sia un episodio di sconsiderata violenza razzista o se si tratti di un violento scontro nato da tensioni, le accuse mosse ai tifosi vastesi parlano di lesioni aggravate dall’odio razziale. La notizia ci lascia sconcertati e siamo certi che le forze dell’ ordine e la magistratura stiano lavorando al meglio per ricostruire l’accaduto, prendendo le dovute misure affinché episodi di questo tipo vengano prevenute e contrastate. Condanniamo fermamente ogni tipo di violenza, in ogni contesto, ancor più grave se mossa da finalità di odio razziale”_.