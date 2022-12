TURBATIVA D’ASTA: CONDANNATO EX SINDACO DI TAGLIACOZZO

AVEZZANO – Condannato per il reato di turbativa d’asta l’ex sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, a 3 anni e 2 mesi e 800 euro di multa, con interdizione ai pubblici uffici per 5 anni.

Il Tribunale di Avezzano insieme a lui ha emesso la sentenza anche per Angelo Di Marco, condannato a 2 anni e 2 mesi, 800 euro di multa ed interdizione dai pubblici uffici, e Giancarlo Bonifaci, a un anno di reclusione, 600 euro di multa ed interdizione, con pena sospesa; assolto invece l’ingegnere Giampaolo Torrelli, per non aver commesso il fatto.

I fatti, ricorda l’Ansa, risalgono al 31 marzo 2016, quando furono arrestati diversi liberi professionisti e consiglieri comunali del Comune di Tagliacozzo e riguardano i lavori della scalinata antistante la chiesa di San Francesco in Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo.

Di Marco Testa è stato assolto invece dal reato di concussione ai danni del consigliere Alfonso Gargano e di turbativa d’asta per una presunta combine a favore del professionista Carlo Tellone: per i giudici del Tribunale di Avezzano il fatto non sussiste, ripercorrendo la decisione già presa dalla Corte di Appello del 21 Maggio; confermata poi in Cassazione, nonostante già fosse maturata la prescrizione in relazione alla turbativa d’asta oggetto di contestazione.

Assoluzione anche in riferimento all’altro reato, di turbata libertà degli incanti, rubricato a turbativa d’asta, relativi ai lavori di affidamento dell’immobile comunale in via D’Annunzio: per Maurizio Di Marco Testa, Angelo Poggiogalle, Maurizio Palmeggiani, Luigi Mastroddi, Antonio Mastroddi e Gianpaolo Torrelli il fatto non sussiste.