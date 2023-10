TERAMO – “Più 17mila presenze nelle strutture ricettive teramane e aquilane con il bando della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia. E ancora contributi fino a 9mila euro per ogni gruppo in arrivo”.

A dichiararlo è la presidente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (Cciaa) del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, in una nota del medesimo ente camerale in cui spiega: “Anche quest’anno per stimolare la domanda e attrarre flussi turistici, dall’Italia e dall’estero, l’ente camerale ha stabilito di erogare incentivi economici, a titolo di concorso spese, tramite un apposito bando pubblico destinato ai tour operator e alle agenzie di viaggi per organizzare soggiorni di gruppo, con minimo 25 persone, per almeno 2 notti consecutive negli alberghi del teramano e dell’aquilano”.

“Dalle vette incontaminate del Gran Sasso alle coste basse e sabbiose del mar Adriatico, l’Abruzzo non finisce mai di stupire. Grazie ai contributi della Camera di Commercio delle province di Teramo e L’Aquila sarà ancora più conveniente soggiornare presso le strutture ricettive locali per scoprire la regione verde d’Europa, che vanta 3 parchi nazionali, un parco regionale e 38 tra oasi e riserve regionali e statali, 14 bandiere blu, borghi antichi, emergenze artistiche ed eccellenze enogastronomiche”.

“Abbiamo già ricevuto – riprende la presidente Ballone – domande di contributo da parte di gruppi provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera, che hanno scelto le nostre mete e che hanno già sviluppato 5.809 arrivi ed almeno 17.420 giornate di presenza effettiva nelle strutture ricettive della costa teramana e della montagna aquilana. Un dato importante e destinato a salire nei prossimi mesi, che conferma la bontà della nostra visione strategica di sviluppo del territorio attraverso gli incentivi al turismo”.

Il bando è ancora aperto e consultabile al link https://www.cameragransasso.camcom.it/ Per ogni istanza ammessa a contributo sarà erogata la somma di 30 euro a partecipante, per un importo massimo complessivo di 9mila euro a gruppo. Inoltre, sono previsti rimborsi al 50 per cento delle spese sostenute per servizi di accompagnamento resi da guide/accompagnatori riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dalle federazioni/associazioni di livello nazionale.

“Un segnale di forte vicinanza verso il settore delle guide culturali e naturalistiche e degli accompagnatori di montagna – commenta Ballone – oltre ad un aiuto economico a tutti gli albergatori, le agenzie di viaggio, i tour operator e i gruppi che vogliono godersi il nostro territorio e visitare le nostre mete. Queste sono le finalità del bando camerale per incentivare i flussi turistici in Abruzzo”.

“Saremo presenti, inoltre, al Ttg Travel Experience di Rimini, al padiglione A7 negli stand 140-206, in collaborazione con la Regione Abruzzo, per sostenere i nostri operatori, che tramite i contributi della Camera potranno giocarsi una carta in più per rendere ancora più attrattivi i pacchetti vacanze e le strutture ricettive locali partecipando al tavolo delle trattative con i maggior tour operator e le agenzie di settore” conclude Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia.

L’ente camerale è presente alle maggiori fiere in programma nel 2023 (oltre al Ttg Travel Experience di Rimini di ottobre e al Salone del camper di Parma di settembre, parteciperà anche al Merano Wine Festival, alla Bit di Milano e ad Artigiano in Fiera), insieme con la Regione Abruzzo, per la promozione turistica e la valorizzazione delle produzioni tipiche dell’agroalimentare.