TURISMO: A CHIETI TUTTI SOLD OUT PER “TEATE RIVIVE EMOZIONANDO”

CHIETI- “Cultura, enogastronomia e shopping: tre aspetti fondamentali della città conciliati armoniosamente attraverso i tour ‘Chieti Walking Tour’, ‘Quartieri e strade dal medioevo all’età moderna’, ‘Da Villa Frigerj e Villa Nolli alla Villa Comunale'”.

Lo spiega in una nota il Comune di Chieti al termine della terza edizione di Teate Rivive Emozionando (Tre), che si è conclusa con un sold out sabato 9 settembre. Tre eventi, dal 29 luglio al 9 settembre, hanno fatto registrare il tutto esaurito con 120 partecipanti arrivati da tutto l’Abruzzo.

“Tre” è un progetto promosso e voluto dalla Confesercenti teatina presieduta da Marina De Marco, con il sostegno della Camera di commercio Chieti Pescara, il patrocinio del museo La Civitella, della direzione regionale musei Abruzzo e del comune di Chieti. Coinvolge diverse associazioni che si dedicano alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città e alla promozione del turismo: ScopriTeate, Musa Connessioni per la cultura e Riviera del sole.

“I tre percorsi esperienziali, oltre a permettere di scoprire la dimensione artistica e culturale, hanno sostenuto i negozi locali e valorizzato l’intero territorio teatino”, affermano Maria Lilia Toschi, direttore della confesercenti teatina, e Lido Legnini, direttore regionale della confesercenti.

“Ognuno dei tre eventi è stato arricchito da un omaggio musicale proposto dall’Accademia music and Art International Academy del maestro Giuliano Mazzoccante, con magnifiche esibizioni di giovani musicisti che si stanno formando con impegno a Chieti. Una grande novità di questa edizione è il primo Concorso fotografico nazionale ‘Teate Rivive Emozionando’ realizzato con la collaborazione del Fotoclub Chieti per esplorare e catturare l’anima di Teate attraverso l’arte della fotografia (per partecipare, è possibile trovare tutte le informazioni sul sito www.teate.events/concorso-fotografico/. Il concorso permette di raccontare Teate e le sue bellezze attraverso le immagini”.

Il vincitore sarà annunciato nel corso di un nuovo evento in programma entro la fine dell’anno.

Gli organizzatori – prosegue la nota – esprimono poi un sentito riconoscimento al sindaco Pietro Diego Ferrara, al vice sindaco e assessore alla cultura Paolo De Cesare, all’assessore al commercio Manuele Pantalone, al presidente della Camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, assieme a tutte le aziende che hanno investito tempo e risorse per il successo degli eventi, a partire dal main sponsor Cantina Tollo, che ha accompagnato ogni appuntamento con raffinate degustazioni di vini tipici, affermandosi sempre di più come un’autorità dell’enogastronomia abruzzese.

Le altre aziende partner sono Posatec, GarantiamonNoi.it, l’Agenzia Generali “Paciocco & Partners”, Gran Caffè Theate, Hosting Virtuale, Ortopedia Marisa, PharmaNext. La comunicazione è stata curata dall’agenzia di comunicazione Hosting Virtuale, realizzatrice del portale www.teate.events, patrimonio digitale per l’intera città.