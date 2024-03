TURISMO: A FRANCAVILLA IL MEETING NAZIONALE DEI DIRETTORI E SEGRETARI DI FEDERALBERGHI

FRANCAVILLA – Per la prima volta l’Abruzzo ospiterà la “Riunione dei Direttori e dei Segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi”.

Il Meeting dei Direttori Federalberghi si terrà presso l’Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare (Chieti) e prenderà il via giovedì 14 marzo per concludersi sabato 16 marzo. Da tutta Italia arriveranno in Abruzzo direttori e segretari delle varie organizzazioni aderenti a Federalberghi per una tre giorni di lavoro dedicata alla formazione e alla valorizzazione dei servizi offerti agli associati, che avrà anche dei momenti dedicati alla scoperta delle bellezze del territorio abruzzese e della sua enogastronomia.

Giammarco Giovannelli – Presidente Federalberghi Abruzzo: “Per Federalberghi Abruzzo è un onore e un privilegio poter ospitare i Direttori e i Segretari delle organizzazioni aderenti a Federalberghi che su tutto il territorio d’Italia si adoperano con impegno e professionalità per tutelare il settore alberghiero e promuovere la specificità delle destinazioni turistiche e il nostro modo di fare accoglienza. Interverranno relatori di grande prestigio a testimonianza dell’importanza di questo meeting che costituirà un momento di crescita per il sistema Federalberghi e permetterà di evidenziare tutto quello che l’organizzazione sta facendo per sostenere e tutelare i propri associati. Siamo certi di essere all’altezza di ospitare questo importante evento e al riguardo ringrazio tutti quelli che hanno collaborato all’organizzazione e in particolare il Presidente di Confcommercio Abruzzo Roberto Donatelli, il Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo d’Abruzzo Davide Frigelli, e le Presidenti di Federalberghi Chieti e Federalberghi Pescara, Caterina Celenza e Daniela Renisi, che hanno profuso il massimo impegno per la buona riuscita di questa tre giorni in terra abruzzese”.

“Un ringraziamento infine alla Federalberghi Nazionale, al Presidente Bernabò Bocca e al Direttore Generale Alessandro Nucara, per averci scelto come sede per questo importante ed inedito appuntamento Abruzzese”.