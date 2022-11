L’AQUILA – Come è andata la stagione turistica a L’Aquila? Come e da chi viene ripopolato il centro storico a seguito delle ricostruzioni post-sisma? Ne parliamo in diretta streaming alle 11.15 con Nicola Santoro, titolare della residenza storica Ginevra boutique e del Mia Eno-bistrot di via degli Scardassieri, nei pressi di piazza Palazzo.