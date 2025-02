TURISMO: A PESCARA INCONTRO TRA AMMINISTRAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI

PESCARA – Il Comune di Pescara incontra i referenti delle strutture ricettive della Città.

Questa mattina, in sala giunta, si è svolto il primo incontro con gli operatori alberghieri di Pescara e Federalberghi organizzato in stretta collaborazione tra l’assessorato allo Sport e quello delle Attività Produttive e Turismo, per “creare uno luogo permanente di ascolto e confronto, finalizzato a sviluppare un circuito economico virtuoso a beneficio del territorio”, si legge in una nota.

Erano presenti, per il Comune, gli assessori allo Sport Patrizia Martelli e al Commercio e Turismo, Zaira Zamparelli, e l’assessore agli Eventi , Alfredo Cremonese, con la responsabile del Servizio Promozione dello sport e Politiche Giovanili, Roberta Pellegrino. Per Federalberghi c’erano la presidente Daniela Renisi e la vice presidente, Cecilia Rubaudi. Presenti anche diversi albergatori che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione.

Si tratta – si legge ancora nella nota – di un primo passo verso la costituzione di una cabina di regia che permetta a tutte le parti interessate di pianificare con anticipo l’accoglienza turistica, grazie a un calendario chiaro e condiviso degli eventi che si svolgeranno in città, a partire dagli eventi sportivi, per poi ampliare la metodologia di lavoro anche alla programmazione culturale e turistica proposta dall’Amministrazione Comunale.

Durante l’incontro, infatti, è stato comunicato il calendario degli eventi sportivi che si svolgeranno in città fino al mese di ottobre 2025, con l’obiettivo di consentire alle strutture ricettive di organizzarsi al meglio per la gestione dei flussi turistici che si svilupperanno in occasione di questi appuntamenti: si tratta di competizioni che faranno arrivare in città un gran numero di atleti, accompagnati da staff e familiari.

L’iniziativa sarà estesa a breve, sempre su iniziativa del Comune, attraverso ulteriori tavoli di lavoro anche con le attività commerciali della città, per coinvolgere in modo continuativo e strutturato gli operatori economici e rendere Pescara una destinazione sempre più attrattiva ed accogliente, a partire dalla spinta significativa che il turismo sportivo sta portando. Nei prossimi incontri, inoltre, saranno condivise informazioni dettagliate anche sugli altri eventi in programmazione.

“A partire dai numerosi eventi sportivi, culturali e musicali lavoriamo per costruire una strategia condivisa di promozione e valorizzazione di Pescara come città dell’accoglienza, basandoci su una metodologia di collaborazione tra pubblico e privato”, ha dichiarato il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“La collaborazione interassessorile e il coinvolgimento attivo degli operatori locali sono ingredienti essenziali per rendere la nostra città più competitiva e performante dal punto di vista turistico”.

“Abbiamo puntato moltissimo sugli impianti sportivi e sullo sport”, ha detto Martelli, “e Pescara è stata scelta e confermata come sede di moltissime competizioni nazionali, europee, internazionali e mondiali. Tutti eventi che generano movimento in città, a beneficio del turismo e dell’economia. I tempi sono ora maturi per condividere buona parte delle date di quest’anno con gli operatori, affinché organizzino al meglio l’accoglienza, per quanto compete le strutture ricettive e i numerosi servizi connessi”.

Durante l’incontro sono stati proiettati i video di promozione della città girati in occasione del G7, già consegnati dall’assessore Zamparelli ai referenti degli albergatori e delle agenzie di viaggio.

“Fino ad ora l’attività del Comune è stata limitata anche in ragione del predissesto”, ha detto Zamparelli, “ma da quest’anno gettiamo le basi per un cambiamento che vuole avvicinare l’operato dell’Amministrazione alla crescita della città. Alcuni eventi, che portano turisti a Pescara, sono ormai consolidati nella tradizione e pertanto, sono confermati anche quest’anno. Massima apertura al confronto e al dialogo, per far crescere Pescara e la sua immagine”.