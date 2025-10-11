TURISMO: A ROSETO PIU’ 26% PRESENZE, “NUMERI IN COSTANTE CRESCITA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Roseto degli Abruzzi conferma un importante trend di crescita per il settore turistico anche nel 2025. La voce più significativa è quella delle ‘presenze’ (pernottamenti), che a fine settembre 2025 hanno raggiunto la cifra di 527.226 unità. Questo dato rappresenta un incremento del +26.2% rispetto alle 417.755 presenze registrate nello stesso periodo del 2024 dalla piattaforma Paytouris”t.

I dati registrati fino a settembre scorso – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale -, sono estratti dal portale Paytourist (fonte dalle dichiarazioni delle attività ricettive), e “consolidano la posizione di Roseto come destinazione di punta, con tutti gli indicatori che segnano risultati importanti e un netto miglioramento rispetto all’anno precedente”.

I dati sono stati presentati ieri sera dall’assessore al Turismo, Annalisa D’Elpidio, nel corso di un incontro con gli operatori e i portatori d’interesse del settore, che si è svolto nella Sala Consiliare del Comune.

Nel corso del confronto l’assessore ha anche annunciato la volontà di procedere con nuovi incontri con il Tavolo del Turismo per programmare la stagione 2026.

Di seguito la nota completa.

I DATI

L’analisi dei dati Paytourist da gennaio a settembre 2025 evidenzia un rafforzamento significativo della stagione turistica, con una crescita a doppia cifra in tutte gli indicatori chiave rispetto al 2024.

La voce più significativa è quella delle Presenze (pernottamenti), che a fine settembre 2025 hanno raggiunto la cifra di 527.226 unità. Questo dato rappresenta un incremento del +26.2% rispetto alle 417.755 presenze registrate nello stesso periodo del 2024 dalla piattaforma Paytourist.

Anche il flusso degli Arrivi conferma questa dinamica positiva: secondo Paytourist i turisti che hanno scelto Roseto degli Abruzzi sono stati 112.361 fino a settembre 2025, superando la soglia dei centomila e segnando un aumento del +16.5% rispetto ai 96.384 arrivi registrati dalla piattaforma nei primi nove mesi del 2024.

“I dati derivanti dalle dichiarazioni delle attività ricettive evidenziano un’evoluzione molto positiva per la stagione turistica, consolidando la crescita osservata negli ultimi anni – affermano il sindaco Mario Nugnes e l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Questi numeri sono il frutto del grande lavoro di promozione turistica messo in campo dall’Amministrazione Comunale e della fondamentale sinergia con gli operatori del territorio e con gli altri Comuni della Riviera del Gigante, dimostrando che un approccio coordinato porta a risultati importanti. Siamo estremamente fiduciosi che, con i dati di ottobre, novembre e dicembre, i totali dell’anno intero siano destinati a crescere ulteriormente: le presenze supereranno probabilmente le 550.000 unità, e gli arrivi supereranno le 115.000 unità”.

“Continueremo a lavorare per far sì che la nostra città sia una destinazione di eccellenza per dodici mesi l’anno. Tra le varie questioni affrontate ieri sera nel corso dell’incontro, assieme ai portatori d’interesse, c’è stata anche quella riguardante la contrazione dei consumi provocata dal carovita che riguarda tutta Italia e anche la nostra Roseto”.