TURISMO: ABRUZZO AL TTG DI RIMINI, D’AMARIO APRE EVENTO CON MINISTRO SANTANCHE’

RIMINI – Al via a Rimini il TTG, la fiera del turismo dedicata alle agenzie di viaggio e ai tour operator, dove la Regione Abruzzo insieme con le Camere di commercio è presente con un proprio spazio espositivo.

Il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha presieduto, in qualità coordinatore della commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, alla cerimonia di apertura della manifestazione fieristica insieme con il ministro del Turismo, Daniela Santanché.

La tre giorni abruzzese a Rimini – viene ricordato in una nota – parte con l’importante collaborazione Regione-Camere di commercio, che chiama in causa i tre Parchi nazionali e decine di operatori turistici abruzzesi ospiti dello stand Abruzzo per presentare al mercato di riferimento l’offerta turistica.

“Il risultato da mettere in evidenza – sottolinea D’Amario – è la capacità dei nostri operatori turistici di mettersi in gioco ed entrare nel mercato turistico nazionale e internazionale. Per questo motivo, pur essendo questi appuntamenti di indirizzo strettamente tecnico, cioè riservati ad operatori qualificati, come Regione da anni abbiamo scelto di partecipare per stare al fianco e dare il supporto necessario ai nostri operatori. Nell’area espositiva ci sono 31 aziende turistiche che presentano tutte una diversa offerta a testimonianza di un mercato abruzzese che è cresciuto e che è in continua evoluzione”.

“La diversità dell’offerta presentata dagli operatori abruzzesi è la faccia più nobile e luminosa di quella medaglia sulle presenze turistiche che l’Abruzzo si è guadagnata sul campo”.

“Le performance della regione sono clamorose – aggiunge D’Amario –. I dati delle presenze turistiche, dal dato generale a quello specifico riferito al mercato estero, crescono di anno in anno. Il trend di crescita negli ultimi anni è ormai consolidato e ha permesso di lasciarci alle spalle ‘le montagne russe’ degli anni precedenti”.

“Del resto – sottolinea il sottosegretario – quel 16,6% di presenze in più rispetto al 2024 nei primi otto mesi dell’anno e quel 35% in più riferito alle presenze di turisti stranieri, ci spingono ad andare avanti in un percorso che è stato disegnato congiuntamente con le Camere di commercio e che ha trovato negli operatori partner affidabili. Siamo fiduciosi che questi dati verranno confermati nell’ultimo trimestre del 2025, a chiusura di un anno che rischia di entrare nella storia per lo sfondamento del tetto degli 8 milioni di presenze”.