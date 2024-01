TURISMO: ABRUZZO ALLA BIT MILANO 2024, DOMANI LA PRESENTAZIONE

PESCARA – È stata convocata per domani, giovedì 25 gennaio 2024 alle ore 11 presso la sala D’Ascanio in piazza Unione a Pescara, la conferenza stampa per presentare la partecipazione della Regione Abruzzo alla Borsa intenzionale del turismo di Milano. Anche quest’anno la presenza a Milano della Regione Abruzzo è frutto della collaborazione con la Camere di commercio regionali.

Alla conferenza stampa di domani saranno presenti l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, e i responsabili della Camere di commercio abruzzesi.