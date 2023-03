TURISMO ABRUZZO: ASSESSORE D’AMARIO INCONTRA FAITA FEDERCAMPING

L’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario accoglie l’invito dell’associazione Faita Abruzzo Federcamping, per confrontarsi con gli imprenditori dell’open air sulle importanti iniziative promozionali e strutturali del comparto.

L’incontro si è tenuto ieri, martedì 28 febbraio, alle ore 19,00, presso il Villaggio Lido D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi.

L’appuntamento è servito a gettare le basi di una collaborazione per una strategia di offerta di ospitalità per tutti coloro che si recheranno nella regione più verde d’Europa, e per coinvolgere gli operatori dell’outdoor nella organizzazione dei futuri appuntamenti fieristici.

Il presidente Faita Abruzzo Federcamping Giuseppe Delli Compagni , prima dell’incontro, ha effettuato una ricognizione della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi con il rappresentante legale dell’associazione, Ivano Ortelli, rilevando una insufficiente segnaletica stradale e la mancanza di alcuni collegamenti.

L’assessore ha rassicurato che per l’inizio del giro d’Italia, previsto per il prossimo 6 maggio, il percorso sarà ultimato e pronto per accogliere i numerosi partecipanti all’importante evento sportivo.