TURISMO: ABRUZZO ATTRATTIVO 2024, TORNA L’EVENTO DEDICATO AGLI OPERATORI

PESCARA – Tutto pronto per l’edizione 2024 di Abruzzo Attrattivo, la manifestazione professionale divenuta punto di riferimento per il turismo attivo ed esperienziale in Abruzzo, promosso dalla Federazione dei professionisti del turismo attivo ed esperienziale di Confesercenti presieduta da Paolo Setta.

Un appuntamento che coinvolgerà centinaia di operatori da tutta la regione, che in due tappe si confronteranno con alcuni dei protagonisti dello panorama nazionale per proporre, discutere, fare il punto della situazione e fissare gli obiettivi del settore più sorprendente del turismo abruzzese.

Per presentare l’edizione 2024 è convocata una conferenza stampa per lunedì 4 novembre alle ore 10.00 presso la sala Corradino d’Ascanio del Consiglio regionale d’Abruzzo in piazza Unione a Pescara, con il sottosegretario Daniele D’Amario, il presidente di Federpate-Confesercenti Paolo Setta, il direttore di Confesercenti Lido Legnini, il coordinatore Gianni Taucci.