TURISMO ABRUZZO: CON EMENDAMENTO LEGA DEMANIO MARITTIMO ANCHE PER AGRITURISMI E AGRICAMPING

L’AQUILA – Presentato oggi a L’Aquila l’emendamento approvato dal Consiglio regionale, a firma del consigliere della Lega, Simona Cardinali, nel corso dell’ultima seduta, alla legge regionale per l’attuazione del principio di leale collaborazione sul servizio di ombreggio, senza impianti fissi e mobili per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il demanio marittimo.

Presente la consigliera Antonietta La Porta (Lega) e l’onorevole Luigi D’Eramo l’emendamento è stato illustrato dalla Cardinali che ha sottolineato come: “Dopo aver ascoltato il territorio e gli operatori del settore, allo scopo di ampliare l’offerta turistica e garantire la tutela della concorrenza, abbiamo proposto questo emendamento che, ai soli fini della procedura di evidenza pubblica indetta dai Comuni per l’assegnazione delle concessioni, verrà concesso agli agriturismi e gli agricamping confinanti con il demanio marittimo l’equiparazione alle strutture ricettive e pararicettive. In questa direzione ci muoveremo anche con la Giunta regionale per fare rete al fine di promuovere al meglio il turismo costiero”.

Iniziativa a sostegno dell’economia che: “Potrà agevolare ogni forma di turismo dopo la pandemia – come ha aggiunto La Porta – per aiutare ed alimentare l’economia abruzzese gravemente provata”. Per l’onorevole D’Eramo “Il ringraziamento va alla consigliera Cardinali che ha saputo raccogliere l’appello lanciato dagli operatori del settore al fine di potenziare l’offerta turistica con l’impegno a procedere al più presto alla definizione di una norma attuativa che permetta di completare il percorso appena iniziato”.