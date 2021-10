TURISMO, “ACTIVE ABRUZZO”: AL VIA A L’AQUILA L’EDIZIONE 2021

L’AQUILA – Le bellezze dell’Aquila per dare il benvenuto ai rappresentanti dei nove grandi tour operator internazionali d’Italia, Spagna e Stati Uniti, sbarcati in Abruzzo per promuovere due pacchetti turistici che compongono il “Real experience Abruzzo Famtrip”.

Ha preso il via ieri sera dall’Aquila la seconda edizione di “Active Abruzzo 2021”, l’evento dedicato alla promozione del turismo attivo, organizzato da Cna Turismo Abruzzo con la direzione tecnica di “Bikelife live your passion”.

Il primo appuntamento con gli ospiti internazionali si è tenuto all’hotel san Michele: a fare gli onori di casa, con il presidente e il coordinatore regionale di Cna Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese, l’assessore al Turismo della città, Fabrizia Aquilio. Con loro, il direttore regionale di Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo; Agostino Del Re, componente della giunta esecutiva della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; Stefano Bussiglieri della Bper.

Da stamattina si parte alla scoperta dell’Abruzzo con i due percorsi programmati, il primo a piedi (“Iconico”) e il secondo in bici (“Culto”).