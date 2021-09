TURISMO, AD MEDIOCREDITO CENTRALE MATTARELLA: “358 MILIONI FONDO GARANZIA IMPRESE”

PESCARA – “È una grande opportunità anche per l’Abruzzo il pacchetto di interventi di alcuni miliardi di euro che il Ministero del Turismo sta mettendo a punto. Uno di questi è una sezione speciale del Fondo di garanzia,dedicato alle imprese del turismo: sono 358 milioni e potrebbero usufruirne secondo le nostre stime circa 11-12 mila imprese”.

Così l’ad Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, nel corso della seconda e conclusiva giornata di Abruzzo Economy Summit, la conferenza regionale sui temi dell’economia, della crescita e dello sviluppo, che si è conclusa nel pomeriggio a Pescara.

“Gestiamo – ha continuato il manager pubblico – il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dal 2000. A fine febbraio 2020 abbiamo raggiunto il milione di domande mentre tra marzo 2020 e agosto 2020 abbiamo fatto un altro milione di operazioni di garanzia: quindi in cinque mesi abbiamo fatto lo stesso lavoro dei 20 anni precedenti. Ad aprile abbiamo inoltre fatto uno studio con Svimez suddividendo circa 250 mila piccole e medie imprese che avevano fatto accesso al fondo in cinque categorie: la categoria 1 era la migliore e la 5 la peggiore. Senza l’intervento del dl liquidità ben 80 mila sarebbero passate dalle categorie 2 e 3 alla categoria 5. Con lo Stato e il sistema bancario noi nel nostro piccolo le abbiamo mantenute in vita”, ha concluso.