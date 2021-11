TURISMO, AL VIA PRIMA EDIZIONE DI ABRUZZO ATTRATTIVO: DOMANI PRESENTAZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO

PESCARA – Tutto pronto per “Abruzzo Attrattivo 2021”, la prima manifestazione professionale interamente dedicata al turismo attivo ed esperenziale, fra le più rilevanti novità dell’offerta turistica abruzzese. La manifestazione, che si svolge con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo e il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara si terrà nel Museo delle Genti d’Abruzzo a partire dal 25 novembre ed è promossa dalla Confesercenti con il protagonismo di Federpate, la federazione nata da poco nell’ambito di Confesercenti sotto la guida di Paolo Setta, e che riunisce i professionisti del turismo attivo ed esperienziale.

Abruzzo Attrattivo 2021 è il primo ed unico evento, per tutti gli operatori della filiera del turismo attivo ed esperienziale, chiamati a raccontarsi ed a raccontare l’Abruzzo, ognuno dal proprio punto di vista. Un insieme di riflessioni e considerazioni sulle potenzialità e sulle criticità della nostra offerta turistica regionale, sull’importanza del fare rete, rafforzando sempre di più un modello di sistema operativo integrato e per condividere idee sul tema strategico dell’innovazione digitale, per una migliore comunicazione e promozione del turismo abruzzese.

Per presentare il programma, gli ospiti, i relatori, i numeri, è convocata una conferenza stampa per martedì 23 novembre alle ore 11.00 presso la sala Camplone della Camera di Commercio a Pescara, con il presidente dell’Ente camerale Gennaro Strever, il presidente di Federpate-Confesercenti Paolo Setta, il direttore regionale di Confesercenti Lido Legnini, il coordinatore regionale di Federpate-Confesercenti Gianni Taucci.