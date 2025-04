TURISMO: “AL VIA START-UP CANISTRO, IL BORGO DEL BENESSERE”, 1,5 MILIONI PER PROGETTO SVILUPPO

L’AQUILA – Il territorio artefice e protagonista diretto del proprio sviluppo.

Accade a Canistro (L’Aquila), centro della Valle Roveto, che si è visto approvato dal ministero del Turismo il progetto ”Start-Up Canistro: il borgo del benessere” per una serie di iniziative destinate a rafforzare il tessuto sociale e produttivo del territorio.

Ad illustrare il progetto anche il sottosegretario alla Regione Abruzzo, con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che ha parlato di ”progetto innovativo perché riesce a valorizzare le eccellenze del territorio in un contesto di sviluppo sostenibile”.

Finanziato per circa 1,5 milioni di euro con le risorse del fondo unico nazionale del turismo – destinazione Montagna, il progetto, ha come obiettivo principale, l’implementazione di attività volte a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio cercando di contribuire a ridurre il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.

“Questo genere di iniziative – ha sottolineato D’Amario – hanno una doppia valenza: da una parte incentivare e arricchire le attività elle aziende che operano sul territorio, come in questo caso quelle della filiera dell’agricoltura e dell’agroalimentare; e dall’altro dare la certezza di occupazione per i giovani locali che sono direttamente coinvolti in progetti imprenditoriali che crescono e si arricchiscono direttamente sul territorio”.

Le attività progettuali, che si svolgeranno nel triennio 2025-2027, punteranno ad accrescere il potenziale imprenditoriale del territorio, supportando lo sviluppo di aziende locali operanti nella filiera agro turistica e aumentando la consapevolezza, tra i giovani locali, che fare impresa in un piccolo comune delle aree interne, è ancora possibile.

C’è poi l’aspetto turistico dell’iniziativa.

“Ed è questo un altro punto a favore del progetto – insiste il sottosegretario D’Amario – perché questi tipi di interventi hanno una eccezionale ricaduta in termini di sviluppo turistico per la capacità di mettere al centro il territorio con le proprie eccellenze e le sue peculiarità”.

“L’iniziativa progettuale Start Up Canistro – spiega il sindaco Gianmaria Vitale – si inserisce perfettamente nella strategia di sviluppo e rigenerazione culturale e sociale che la nostra Amministrazione Comunale sta portando avanti con capacità e lungimiranza. Dapprima infatti, grazie al progetto Canistro Dimensione CRESCITA abbiamo ottenuto nel 2022 1.600.00 € a valere sul Bando Borghi del Ministero della Cultura, con cui sono state messe in cantiere 10 iniziative di sviluppo locale, tra cui la creazione di un Innovation Hub”.

“Successivamente – prosegue il sindaco – sono stati finanziati nel 2024 ulteriori 800.000 € riservati alle sole aziende che hanno deciso di investire nel nostro territorio; fino ad arrivare ad oggi: la sinergia con l’importante player Innovalley, infatti, porterà ulteriori risorse a beneficio della crescita locale”.

“L’Amministrazione – conclude Vitale – sta creando quell’ecosistema favorevole allo sviluppo territoriale e alla realizzazione di iniziative pubblico-private come questa, che sono un chiaro segnale che dimostra quanto la strada intrapresa sia quella giusta”.