TURISMO AMBIENTALE: A NOVEMBRE CHIETI OSPITERA’ CORSI NAZIONALI DI ALTA FORMAZIONE

CHIETI – Chieti ospiterà i corsi nazionali di alta formazione per gli operatori turistici del territorio.

Grazie alla collaborazione fra la Confesercenti e Vivitalia, costituita da Legambiente Nazionale, dall’11 novembre nell’ambito dell’iniziativa Tre – Teate Rivive Emozionando, la città ospiterà le lezioni dell’Alta scuola di turismo ambientale con il corso “Buoni turismi per una buona crescita”.

La sessione formativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Sebastiano Venneri, di Legambiente nazionale, il vicesindaco Paolo De Cesare, il vicepresidente vicario della Camera di commercio Lido Legnini, la presidente territoriale di Confesercenti Marina De Marco e la responsabile territoriale dell’associazione di categoria Maria Lilia Toschi.

“Puntiamo a formare i nuovi imprenditori, e gli stessi figli degli imprenditori storici che prendono le redini dell’azienda di famiglia”, ha spiegato Venneri, mentre De Cesare ha evidenziato “gli ottimi frutti che la collaborazione con Confesercenti sta portando anche nell’ambito di Teate rivive emozionando”.

Denso il programma della “scuola” teatina, alla quale è ancora possibile iscriversi.

Si parte la mattina di lunedì 11 novembre con due focus: “Turismo e valorizzazione dei centri storici: scenari, numeri, caratteristiche ed esempi di successo” a cura di Sebastiano Venneri e “Dall’identità e bellezza del centro storico alla definizione di itinerari: come creare soluzioni creative di racconto” con Marco Piastra, Skylab Studios. Nel pomeriggio spazio alle lezioni su “Come creare consapevolezza del patrimonio storico artistico, artigianale, paesaggistico, ed enogastronomico in maniera innovativa. Casi studio” sempre con Marco Piastra e poi “Analisi delle aspettative dei partecipanti e definizione del patto formativo” con Maria Novella Sbaraglia, tutor del corso.

Martedì 12 novembre si partirà con la lezione su “Come progettare eventi per valorizzare il territorio. La Tiramisù World Cup: un evento affermato e riconosciuto a livello internazionale che identifica il percorso da seguire su come progettare e realizzare eventi per valorizzare il territorio” con Francesco Redi, Twissen, e “Ecoeventi: Come rendere sostenibili piccoli e grandi eventi. Strumenti, prodotti, opportunità di comunicazione” con Angelo Gentili di Festambiente. Nel pomeriggio laboratorio pratico e focus sui temi formativi trattati nel corso della giornata.

Venerdì 15 novembre arriverà il giornalista e scrittore Emilio Casalini per parlare di “Turismo e valorizzazione dei centri storici; il racconto dell’esperienza del Museo Diffuso dei 5 sensi a Sciacca” e per la tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore turismo.

Martedì 19 novembre si parlerà di “Percorso di costruzione di itinerari turistici: identificare, condividere, progettare itinerari turistici tematici e sostenibili” con Diego Albanese, Naturaliter e Maria Novella Sbaraglia, SL&A, per poi lasciare spazio ai laboratori, e infine mercoledì 20 novembre gran finale con “Il green management per innovare la propria offerta turistica nel segno della sostenibilità: certificazioni, marchi di qualità ambientale, economia circolare” a cura di Paola Fagioli di Legambiente Turismo, cui seguiranno la restituzione dei lavori del percorso formativo con focus sui progetti possibili, ed infine la consegna degli attestati.

Tutte le lezioni si svolgeranno nel polo direzionale di Confesercenti presso il Teate Center in via Domenico Spezioli, 30.

L’iniziativa, promossa dall’associazione di categoria, è organizzata in collaborazione con la Camera di commercio Chieti Pescara e con il sostegno di Assiunion, Hosting Virtuale e Garantiamonoi.it. L’intero programma e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.teate.events

I docenti

Sebastiano Venneri

Presidente di Vivilitalia e figura centrale in Legambiente, Sebastiano Venneri si specializza nello sviluppo territoriale tramite il turismo ambientale. Ha ideato iniziative come l’Appennino Bike Tour, contribuendo alla promozione di percorsi cicloturistici e pubblicazioni turistiche.

Emilio Casalini

Giornalista, conduttore TV e scrittore. Inviato RAI dal 2000, vincitore del premio Ilaria Alpi. Si occupa di narrazione del patrimonio culturale e valorizzazione territoriale, autore del libro “Rifondata sulla Bellezza” e del programma “GenerAzione Bellezza”. Insegna in varie università e Business School, e co-ideatore del progetto sciacca5sensi.it.

Marco Piastra

Direttore Marketing di Skylab Studios, con esperienza internazionale in turismo e marketing. Specializzato in visual marketing interattivo per cultura e turismo, sviluppa soluzioni innovative come QR Code, Realtà Aumentata e segnaletica interattiva.

Francesco Redi

Fondatore di Twissen, esperto di turismo innovativo e docente, organizza la Tiramisù World Cup e collabora con la Commissione Europea nella valutazione di proposte progettuali legate al turismo.

Angelo Gentili

Responsabile di Legambiente Turismo, è il fondatore di Festambiente, un festival ambientale di rilievo europeo, e si occupa di agricoltura sostenibile, coordinando il Polo Nazionale dell’Agroecologia di Legambiente.

Diego Albanese

Consulente di marketing turistico, specializzato in turismo sostenibile e progetti europei, dirige il tour operator “Naturaliter”, focalizzandosi su sviluppo di destinazioni in aree naturali.

Paola Fagioli

Responsabile Etichetta Ecologica Legambiente Turismo e docente di Green Management Alberghiero. Ex Vicepresidente AITR, è project leader della Prassi UNI Pdr 92:2020.

Maria Novella Sbaraglia

Ingegnere ambientale e consulente di sviluppo turistico, specializzata in turismo sostenibile, con una forte passione per attività outdoor e orienteering, è anche Guida Ambientale Escursionistica.