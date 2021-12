TURISMO, ANGELO CARUSO ENTRA NEL COMITATO ITALIANO DI PROMOZIONE: “PREMIATA ECCELLENZA TERRITORIO”

L’AQUILA – Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel Di Sangro, entra nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.

A nominarlo, con decreto del 16 dicembre 2021, è stato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

“Sono onorato della nomina. Questo rilevante incarico rappresenta per me una nuova e importante sfida e una grande responsabilità perché mi trovo a rappresentare gli interessi si una comunità davvero considerevole, dal punto di vista economico non solo per l’Abruzzo, ma per il Centro Sud del Paese. Fonte di sviluppo per i servizi diretti e l’indotto, il turismo ha dato e dà slancio a tutta l’economia regionale e, con questo nuovo impegno nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, il mio lavoro sarà ancora più incisivo per lo sviluppo legato al turismo del Paese”.

Caruso è anche ricandidato, in quota centrodestra, alle prossime elezioni provinciali contro il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio.

In una nota Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo, parla di “una importante opportunità per il territorio aquilano e per l’Abruzzo e un giusto riconoscimento per il lavoro portato avanti dal sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila”.

“Castel di Sangro – prosegue Quagliariello – è diventata in questi anni un modello per il turismo montano e lo sport, da prendere a esempio ed esportare. Valorizzare questa esperienza rende dunque merito a una eccellenza abruzzese e, in un momento nel quale il turismo viene riconosciuto come una delle principali leve di ripartenza per il nostro Paese, consente di metterla a frutto su scala nazionale. Al presidente Caruso i migliori auguri di buon lavoro assicurando fin d’ora come sempre – conclude – la massima collaborazione istituzionale”.