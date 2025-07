TURISMO: ATTIVO IL “WELCOME CENTER PESCARA” A PIAZZA DELLA RINASCITA

PESCARA – È attivo da oggi pomeriggio (a partire dalle ore 17 e fino alle 23.00) il “Welcome Center Pescara”, nello spazio spazio dell’ex Urban Box, un presidio dedicato all’accoglienza e all’informazione turistica in piazza della Rinascita, che va ad aggiungersi, sul fronte delle informazioni ai turisti, alla Web App ViviPescara, già attiva e che grazie a questo nuovo progetto si animerà anche tramite canali social.

Ad occuparsi di questi servizi è la RTI formata dalla Società Cooperativa Il Bosso come capofila insieme al partner Ecomood Snc.

L’apertura del Welcome Center Pescara, è stata annunciata stamani alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Zaira Zamparelli.

Questo spazio sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 17 alle 23, fino a settembre, fatta eccezione per alcune serate, quelle in cui la piazza sarà occupata da eventi o iniziative speciali e/o straordinarie.

Inoltre è prevista l’apertura in tutti i week end dell’anno, sabato e domenica, mattina e pomeriggio. Il presidio garantirà accoglienza ed informazioni puntuali ai turisti – grazie a due operatori, entrambi di Pescara, con competenze certificate in materie linguistiche e turistica – con la distribuzione di materiale informativo e promozionale, saranno organizzati presentazioni di libri, appuntamenti espositivi e promozionali anche di eccellenze e tipicità locali abruzzesi e cittadine. Questa attività andrà di pari passo con quella della web app e dei social ViviPescara, da aggiornare costantemente e potenziare, ad opera del Gruppo Il Bosso ed Ecomood.

“C’era la necessità – spiega Masci in una nota – di avere un punto informativo di qualità che diventasse un vero welcome center e ora c’è. Qui non vogliamo promuovere solo Pescara ma tutto l’Abruzzo e proprio per questo saranno presi contatti con tutte le città e i paesi della nostra regione che qui hanno la possibilità di mettere a disposizione dei turisti il materiale informativo e d’altronde partendo da Pescara si può girare l’Abruzzo. Vogliamo dare servizi ai turisti che hanno dimostrato, come ci dicono i numeri, di apprezzare Pescara: tra il 2019 e il 2024, le presenze sono raddoppiate, in città”.

“Vogliamo far conoscere e apprezzare sempre più Pescara e l’Abruzzo, attraverso questo punto informativo ma anche attraverso la App”, aggiunge Zamparelli ringraziando il Bosso e Ecomood.

“Qui in piazza della Rinascita si potranno ottenere tante informazioni su tutto ciò che c’è da fare in città e questa esperienza non si fermerà al periodo estivo ma proseguirà anche d’inverno”.

Per il Bosso c’erano, questa mattina, Cristian Moscone, Paolo Setta e Filomena Spagnoli mentre per Ecomood Snc c’era Martina Delfino.

“Questo sarà il Centro dedicato all’accoglienza ed alla promozione dell’offerta turistica di Pescara e dell’intero Abruzzo, desideriamo farlo diventare un punto di riferimento di tutti e per tutti coloro che vorranno promuovere le loro iniziative e le loro attività disseminate sul territorio”, hanno detto i rappresentanti de Il Bosso sottolineando che la loro realtà, Tour Operator e Centro di Educazione Ambientale conosciuta e consolidata sul territorio dal 1998, “si esprime ogni anno con 70mila utenti che fruiscono delle attività turistiche esperienziali e dei servizi di formazione professionale e di educazione ambientale: è nostra intenzione, peraltro, portare qui le scuole. Pescara è sempre stata un punto di riferimento per noi e noi qui realizziamo già degli eventi nella Pineta Dannunziana, importante polmone verde e scrigno della biodiversità della città”.