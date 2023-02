PESCARA – Parte domani a Milano la Borsa internazionale del turismo che vedrà la partecipazione della Regione Abruzzo con uno spazio espositivo allestito e organizzato insieme con le Camere di Commercio.

L’assessore al Turismo Daniele D’Amario, in qualità di presidente della Commissione politiche turistiche della Conferenza delle Regioni inaugurerà insieme con il ministro Daniela Santanchè la manifestazione milanese, tra le più importanti in Europa in materia di promozione turistica.

La stretta collaborazione Regione-Camere di Commercio ha permesso la realizzazione di uno stand di 360 metri quadrati in grado di ospitare 34 operatori turistici che avranno modo di promuovere il prodotto Abruzzo.

Ma soprattutto lo stand abruzzese alla Bit sarà il centro di una serie di iniziative di promozione promosse da enti, associazioni e comuni, “a conferma – spiega l’assessore D’Amario – di un ritrovato spirito collaborativo tra tutti gli attori che promuovono il territorio regionale verso un unico obiettivo. La Regione si presenta come Sistema Abruzzo, fondato su un forte patto collaborativo con le Camere di Commercio regionali che permette di avere un numero cospicuo di operatori all’interno dello stand”.

Nutrito il programma della giornata di apertura, con la Regione che presenta (ore 11) la nuova campagna di promozione primavera estate “Abruzzo, c’è molto più di quello che immagini”, occasione per illustrare anche gli obiettivi che si vogliono raggiungere in vista di una stagione importante per il rilancio definitivo del prodotto turistico Abruzzo.

Alle ore 12 appuntamento con “Costa dei Trabocchi: destinazione turistica per il cicloturismo e il turismo attivo”, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara; alle ore 14 sarà la volta della Camera di Commercio Gran Sasso con il convegno “Abruzzo, cultura, natura, gastronomia”.

Tra le 15 e le 16:30 spazio a due parchi nazionali: quello d’Abruzzo, Lazio e Molise che promuove un approfondimento dal titolo “La terra degli orsi.

La sfida della responsabilità” e quello della Maiella che con inizio alle ore 15:30 presenterà “Cammini e itinerari tematici del Geoparco Unesco della Maiella”.

Chiusura della giornata al Comune dell’Aquila con la presentazione dell’iniziativa “L’Aquila e la Perdonanza”