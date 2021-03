TURISMO, CONFCOMMERCIO PESCARA: “RIAPRIRE ATTIVITA’ COMMERCIALI DAL 22 MARZO”

PESCARA – “Finalmente si assiste ad un deciso calo dei contagi su Pescara e provincia nell’ultima settimana e quindi esistono tutti i presupposti per un allentamento delle restrizioni da zona rossa in vigore in diversi comuni del nostro territorio”.

Lo dice il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, che aggiunge: “Occorre riaprire da lunedì 22 marzo le attività commerciali senza alcun indugio e siamo certi che la nuova ordinanza del presidente Marsilio si muoverà in questa direzione”.

“Ricordiamo che le attività commerciali a Pescara e in tanti comuni della provincia sono chiuse da oltre un mese e che un periodo così lungo con incassi zero non è più sostenibile da tante piccole imprese che devono continuare a sostenere costi fissi e pagamenti nei confronti dei fornitori”.

“L’apertura dei negozi diviene ancora più impellente e improrogabile in considerazione dei ritardi nell’erogazione dei ristori già previsti e del fatto che ancora non si conoscono modalità e tempistiche dei nuovi sostegni che stiamo aspettando dall’inizio dell’anno”.

“Circa l’aspetto sanitario ci teniamo a precisare che le imprese del commercio rispettano scrupolosamente rigidi protocolli di sicurezza che di fatto rendono quasi impossibile il contagio”, prosegue Padovano.

“Occorre invece insistere sulle vaccinazioni e su campagne di persuasione all’uso delle mascherine ed al mantenimento delle distanze di sicurezza in quanto è ormai evidente a tutti che la stragrande maggioranza dei contagi avviene fra le mura domestiche o in ambiti in cui si allenta l’attenzione sull’uso delle mascherine”, conclude.