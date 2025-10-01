TURISMO: D’AMARIO, “ABRUZZO AL GLOBAL SUMMIT DI ROMA, UN’ALTRA GRANDE OPPORTUNITA'”

ROMA – “Un’occasione unica per dare visibilità all’Abruzzo all’interno di un contesto internazionale”.

Lo dichiara, in una nota, il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, commentando la partecipazione dell’Abruzzo al World Travel & Tourism Council (W.T.T.C.) Global Summit 2025 di Roma che si è chiuso ieri.

Il World Travel è una manifestazione di promozione turistica sui generis, diversa da altre esperienze fieristiche, ma in grado di generare valore aggiunto per la proposta turistica. Considerato il più importante appuntamento mondiale del settore viaggi e turismo, il summit ha rappresentato una grande opportunità per l’Abruzzo che si è presentato di fronte a un pubblico internazionale di alto profilo, favorendo la creazione di partnership strategiche per promuovere l’offerta turistica regionale all’estero.

“Il WTTC Global Summit –dichiara D’Amario – oltre ad essere una vetrina prestigiosa e un’occasione di rilievo per consolidare relazioni avviate e sviluppare nuove opportunità, presentando il nostro Abruzzo a quanti ancora non hanno avuto modo di apprezzarne le innumerevoli risorse dal punto di vista turistico. Quest’estate abbiamo avuto numeri da record, a testimonianza del fatto che le persone sono in cerca di mete autentiche e al di fuori delle rotte già battute, e noi dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità”.

La partecipazione della Regione Abruzzo, che si colloca nell’ambito del protocollo di intesa siglato con le Camere di Commercio abruzzesi per la valorizzazione e la promozione turistica, si è concretizzata all’interno dell’area espositiva dedicata alla promozione dei territori regionali e curata dell’Enit – Agenzia nazionale per il turismo- che ha curato l’organizzazione del Villaggio Italia.