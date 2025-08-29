TURISMO: D’AMARIO, “TRAGUARDO 8 MLN DI PRESENZE VICINO”, DOMANI INAUGURAZIONE CASA D’ANNUNZIO

PESCARA – “Nel corso di una conferenza stampa di qualche mese fa, qualcuno mi ha dato del matto pensando che l’anno scorso avevamo sfondato 7 milioni di presenze e che quest’anno avremmo potuto ambire a raggiungere 8 milioni di presenze. Devo dire che potrebbe essere un obiettivo alla nostra portata. Stiamo lavoriamo per questo, cioè per svelare il segreto meglio custodito al mondo che era l’Abruzzo”.

Così il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che questa mattina a Pescara, in Regione, ha partecipato alla presentazione del programma della settima edizione del Festival Dannunziano che parte domani (alle 17.00, a Pescara, inaugurazione a Casa D’Annunzio in Corso Manthonè) e si concluderà il prossimo 7 settembre.

“Quest’anno, grazie al Fondo Unico Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo, siamo riusciti, per la prima volta, ad aprire il Festival Dannunziano non solo a Pescara ma anche agli altri luoghi cari a D’Annunzio dove il poeta, a volte, ha trascorso più tempo che nella sua città natale. Parliamo, quindi, di Francavilla al mare, San Vito Chietino, Guardiagrele e Chieti, l’altro capoluogo di provincia abruzzese tanto caro a d’Annunzio. In ogni caso, si tratta di quattro città importanti per l’Abruzzo e per la storia di Gabriele D’Annunzio”.

Il sottosegretario ha poi rimarcato che “quest’anno il Ministero del Turismo ha inteso finanziare questa importante manifestazione culturale perché il binomio tra cultura e turismo è oramai un binomio universalmente riconosciuto per la promozione dei territori e quindi la scelta di chiudere il festival a metà settembre, – ha proseguito – è assolutamente vincente, visto che ha anche un effetto di destagionalizzazione in relazione alle strategie turistiche”.

https://www.youtube.com/watch?v=RU-nMHs95lk