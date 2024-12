TURISMO: D’ANGELO (FI), “IL CAMMINO DEI MONTI E DEI SANTI E’ IN FASE D’ARRIVO”

L’AQUILA – “‘Il cammino dei monti e dei santi’ sta diventando una realtà, i lavori sui sentieri e sui rifugi è ormai a buon punto. Con un lavoro alacre si sta procedendo alla ristrutturazione dei casali individuati nelle aree non antropizzate; due ad Arischia ed uno ad Aragno e saranno ammesse alla gestione, attraverso manifestazione di interesse, le aziende agricole del territorio. I tre rifugi sono in fase di ultimazione, per quanto riguarda Arischia un ristoro è già stato completato, mentre gli altri due presumibilmente saranno finiti per la prossima primavera. Ogni casale sarà dotato di fontanili, camere, cucine, ricarica per le bici elettriche e di un recinto per i cavalli”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, capogruppo di Forza Italia al Comune dell’Aquila: “La fine di queste opere permetterà di garantire, a questo camminamento pensato in stile trentino, oltre 200 km di sentieri attrezzati con totem informativi e la messa a terra di 206 palline segnaletiche che guideranno il percorso coinvolgendo, oltre il comune dell’Aquila, altri 5 comuni del territorio”.

“Ricordo che la particolarità di questo cammino risiede nel fatto che, dopo la sua geocalizzazione ed è stato finanziato attraverso fondi del Pnnr, ne è stato registrato il marchio presso il ministero competente ed è stato finanziato attraverso fondi del Pnnr. È un sogno che sta diventando realtà e permetterà agli amanti della montagna di usufruire di una infrastruttura turistica oggi assente nel nostro territorio”.

“Sento il dovere di ringraziare chi ha creduto sin dall’inizio in questo progetto e si è predicato nel realizzarlo. Un sentito ringraziamento lo voglio fare all’associazione ‘La valle del Vasto’ alle Aduc coinvolte oltre che ai comuni interessati dal progetto per quanto fatto fino ad ora e per quanto continueranno a fare”, conclude D’Angelo.