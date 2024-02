TURISMO DELLE RADICI E DIMORE STORICHE IN ABRUZZO: DIRETTA STREAMING CONVEGNO FONDAZIONE CARISPAQ

L’AQUILA – Diretta streaming dalle ore 16 del convegno “Il patrimonio culturale in Abruzzo e i viaggiatori di ritorno. Radici e identità”, durante il quale sarà presentato anche il volume “Dimore Storiche in Abruzzo – Storia identità e patrimonio culturale privato”.

Ad organizzarlo a L’Aquila, la Fondazione Carispaq e l’Associazione Dimore Storiche Italiane o l’incontro, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq in Vittorio Emanuele II, al civico 196

Ne parleranno Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero e per le politiche migratorie del Ministero degli Affari Economici e Cooperazione Internazionale, Letizia Airos direttrice di I-Italy Network , Angelo Di Ianni presidente della Confederazione Associazioni Abruzzesi in Canada, Umberto Croppi, direttore Federculture.

In apertura sono previsti gli interventi di Domenico Taglieri presidente Fondazione Carispaq, Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila e Giovanni Ciarrocca, segretario Generale Adsi. Il Volume “Dimore storiche in Abruzzo – Storie, identità e patrimonio culturale privato ”, commissionato da A.D.S.I. Abruzzo a Carsa Editore, sarà presentato dal curatore Andrew James Hopkins docente Storia dell’Architettura Università degli Studi di L’Aquila.

Modererà Goffredo Palmerini, giornalista corrispondente stampa italiana all’estero.