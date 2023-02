TURISMO DELLE RADICI IN ABRUZZO: PROPOSTE PROGETTUALI DA PRESENTARE ENTRO IL 23 MARZO

PESCARA – Anche per l’Abruzzo sarà possibile presentare una proposta progettuale che sia in grado di valorizzare il territorio in relazione all’iniziativa il Turismo delle Radici. È quanto prevede l’iniziativa “Bando delle idee: Turismo delle Radici”, promosso dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura.

Il bando del ministero degli Affari Esteri si rivolge ad un “gruppo informale” di persone fisiche (minimo 6, massimo 15), per almeno il 25% con un’età compresa fra i 18 ed i 36 anni, che dovrà presentare la proposta progettuale sul Turismo delle Radici che sviluppi un progetto di valorizzazione del territorio e che sia espressione dei principi di transizione ecologica, inclusione sociale, coesione, integrazione, cultura e creatività.

I progetti possono essere realizzati con il coinvolgimento di partner pubblici e privati. Il gruppo informale scelto potrà contare su un contributo a fondo perduto di 200 mila euro destinato, tra le altre cose, a finanziare la trasformazione e il funzionamento del Gruppo stesso in associazione del Terzo Settore senza scopo di lucro.

Sarà questa nuova associazione a gestire il progetto in collaborazione con il coordinatore regionale.

Le proposte progettuali possono essere presentate entro il 22 marzo 2023.

“E’ un progetto importante e ambizioso – sottolinea l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – sul quale la Regione Abruzzo ha dato la piena disponibilità e collaborazione al Governo nell’ambito della programmazione PNRR. Da diversi mesi siamo impegnati come assessorato sul tema del Turismo delle Radici e abbiamo avviato una stretta collaborazione con Maximiliano Manzo indicato dal ministero degli Affari esteri quale coordinatore della Regione Abruzzo. Questa è una regione che sul tema può esprimere eccellenze e progetti innovativi grazie soprattutto ai solidi e duraturi rapporti con le associazioni degli abruzzesi nel mondo”.

È possibile consultare il bando sul sito del ministero degli esteri all’indirizzo https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/bando-delle-idee-turismo-delle-radici/.