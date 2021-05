TURISMO, DRAGHI: “L’ITALIA E’ PRONTA, DA SECONDA META’ DI MAGGIO PASS PER VIAGGI”

ROMA – “Il mondo vuole viaggiare in Italia. L’Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo. Bisogna procedere e prenotare le vacanze in Italia”.

Lo dice il premier Mario Draghi, al termine dell’incontri tra i ministri del turismo del G20.

“Dobbiamo fornire delle regole chiare e semplici per fare in modo che i turisti possano tornare in Italia e viaggiare in sicurezza”, ha spiegato il presidente del Consiglio. “A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”.