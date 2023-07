TURISMO E RICETTIVITA’: ASCOM ABRUZZO INCONTRA SINDACO DI FRANCAVILLA RUSSO

FRANCAVILLA AL MARE – La possibilità di snellire il regolamento edilizio e incentivare la realizzazione di strutture ricettive alberghiere; l’implementazione di strategie di marketing attraverso la pubblicizzazione delle manifestazioni che si svolgono nel territorio abruzzese per attrarre turisti e visitatori da tutta la regione.

Sono alcune delle proposte delle quali si è discusso nel corso dell’incontro di una delegazione del direttivo Ascom Abruzzo di Francavilla al Mare (Chieti) guidata dal presidente regionale, Angelo Allegrino, con il sindaco Luisa Russo e l’assessore al Commercio e Turismo, Cristina Rapino, per favorire un confronto su temi ritenuti trainanti per la città, in particolare per quanto concerne i settori legati al turismo e alla ricettività.

Erano presenti il presidente Ascom di Francavilla, Massimo Criber, il vice presidente, Franco Moroni, e i componenti Nicola Galasso e Giorgio Bellafante.

“Un incontro basato sulla cortesia reciproca nell’ottica del comune obiettivo di promuovere il territorio e la sua economia attraverso una programmazione di attività utili a conseguire maggiori risultati”, si legge in una nota.

A tale proposito, l’Ascom Abruzzo si è dichiarato “disponibile a collaborare con il Comune di Francavilla nell’organizzazione di futuri eventi”.

Da parte dell’amministrazione comunale è stata espressa la massima disponibilità e il sindaco Luisa Russo, ribadendo l’importanza del metodo della partecipazione, ha chiesto di far pervenire a stretto giro le richieste anticipate verbalmente durante l’incontro.