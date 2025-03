TURISMO ESPERENZIALE CON CICLOVIE E CAMMINI: BANDO REGIONALE A SUPPORTO DELLE IMPRESE ABRUZZESI

PESCARA – Il Sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario annuncia che, a breve, sarà pubblicato un Avviso Pubblico sul turismo esperienziale a supporto delle Microimprese turistiche per servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie” e dai “cammini”.

La Regione Abruzzo con un’avviso di preinformazione anticipa i contenuti e le opportunità previste nel prossimo bando per le micro imprese turistiche interessate a innovare l’offerta turistica e migliorare i servizi collegati ai territori percorsi dalle “ciclovie” e dai “cammini.

“Questa preinformazione consente alle imprese di prepararsi al meglio per cogliere le opportunità di finanziamento e sviluppare progetti di turismo esperienziale” – dichiara il Sottosegretario al Turismo. Le risorse sosterranno investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Per conoscere i requisiti di accesso e modalità di partecipazione, è possibile consultare l’Avviso di Preinformazione e i relativi allegati nella Sezione “Novità” del sito istituzionale.