TURISMO ESPERENZIALE: SUMMIT A PESCARA TRA FEDERPATE E TUA PER POTENZIARE IL TRASPORTO PUBBLICO

PESCARA – La presidenza di Federpate-Confesercenti, la federazione dei professionisti del turismo esperienziale e attivo, formulerà a Tua Spa, la società della Regione Abruzzo che si occupa del trasporto pubblico, una proposta progettuale per iniziare un monitoraggio specifico su alcune tratte “test” con l’obiettivo di implementare il livello del servizio del trasporto pubblico in chiave turistica.

È l’esito dell’incontro svoltosi fra i vertici dell’associazione, rappresentata dal coordinatore Gianni Taucci e dal delegato ai servizi di trasporto e viabilità Igor Antonelli (Live Your Mountain), e l’azienda pubblica dei trasporti, che ha voluto essere presente con il presidente Gabriele De Angelis ed il direttore generale Maximilian Di Pasquale.

L’incontro arriva dopo i lavori di Abruzzo Attrattivo 2022, l’evento professionale promosso da Federpate-Confesercenti che nella più recente edizione ha registrato a L’Aquila e Pescara il tutto esaurito fra i professionisti del turismo attivo ed esperienziale per discutere, confrontarsi e formarsi sugli strumenti e le opportunità per far crescere il settore, divenuto uno dei motori del turismo abruzzese. I vertici di Tua Spa, sottolineano Taucci e Antonelli, «si sono dimostrati aperti e sensibili alla tematica proposta, dimostrandosi subito disponibili ad un tavolo di confronto alla presenza della Regione Abruzzo in quanto ente chiamato a definire le tratte del trasporto pubblico».

Ora Federpate-Confesercenti, nel gruppo di lavoro coordinato da Antonelli, lavorerà alla proposta progettuale: «L’obiettivo è un’analisi del servizio al fine di evidenziare come a parità di chilometri forniti si possa, tramite l’utilizzo di diverse modalità di erogazione, efficientare i costi e migliorare le coperture in relazione alle mutate esigenze di trasporto dei territori regionali in chiave turistica. Il gruppo di Presidenza di Federpate-Confesercenti è sempre più impegnato sugli standard di qualità dell’offerta turistica regionale, auspicando un miglioramento delle performance di lavoro degli operatori ed un innalzamento qualitativo dei servizi offerti per i turisti».

—