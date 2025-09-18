TURISMO ESPERIENZIALE: A LANCIANO LA PRIMA EDIZIONE DI “ATTRACTIVE”

LANCIANO – Parte da Lanciano (Chieti) la sfida della Regione Abruzzo e dell’Ente Fiera di una manifestazione tutta dedicata al turismo esperienziale.

“Attractive”, Salone del turismo attrattivo, è stato presentato oggi dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, e dalla presidente di LancianoFiera, Ombretta Mercurio.

In programma alla Fiera di Lanciano dal 26 al 28 settembre – si legge in una nota, “Attractive vuole diventare punto di riferimento del turismo esperienziale in una regione che ha fatto del turismo all’aria aperta e del turismo slow un punto centrale della strategia di promozione regionale”.

“L’iniziativa che parte il 26 settembre a Lanciano – ha detto il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – incarna al meglio una sfida che cresce, nel campo turistico, di anno in anno e che trova nella manifestazione fieristica l’interpretazione migliore della strategia di promozione turistica. Di certo, il turismo esperienziale è un segmento che ci sta dando molte soddisfazioni in termini di presenze turistiche; il nostro territorio, in questo senso, riesce ad offrire un’offerta unica che affascina il visitatore e che riesce a generare sviluppo”.

Il programma del Salone è rappresentato da una tre giorni densa di appuntamenti, caratterizzati dal coinvolgimento diretto dei visitatori ma anche di chi vuole vivere esperienze nuove.

Il programma prevede la sezione “Fuori Fiera”, nella quale tra sabato 26 e domenica 27 è prevista una serie di appuntamenti dalla Costa dei Trabocchi alla Maiella.

La presidente di LancianoFiera Ombretta Mercurio ha voluto ringraziare i sindaci dei comuni, alla conferenza erano presenti quelli di Lanciano, Fossacesia e Rocca San Giovanni, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, ma anche associazioni ed enti che hanno raccolto la sfida per la realizzazione di un Salone del turismo che conta di crescere e andare oltre i confini regionali.

“Questo è il nostro primo obiettivo – ha concluso D’Amario – crescere per dare al territorio e alla regione un’altra opportunità di promozione”.