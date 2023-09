TURISMO ESTIVO A PESCASSEROLI E SULLE ROCCHE: MONTALDI (ASCOM), “CI ASPETTAVAMO DI PIU'”

AVEZZANO – “Bene il turismo quest’anno, ma solo ad agosto, ci aspettavamo qualcosa in più, c’è stata più affluenza nel post Covid”.

È quanto dichiara Eugenio Montaldi, presidente dell’Ascom Territoriale di Avezzano (L’Aquila), riferendosi ad albergatori e ristoratori del Comune di Pescasseroli (L’Aquila) e dei comuni dell’Altopiano delle Rocche.

“Il mese di giugno è stato negativo a causa del clima piovoso, da luglio è stato un crescendo fino a metà agosto, poi di nuovo tutto vuoto. C’è stato molto turismo di ritorno, americani, australiani, molti parenti che vivono all’estero sono tornati a trovare i propri cari. Il problema che si pongono i ristoratori e gli albergatori – continua Montaldi – è che non c’è più un periodo di destagionalizzazione; per invertire il trend è necessario entrare nell’ottica di creare interesse, attraverso convegni sulla salute, sulla sanità, per esempio. Questa potrebbe essere una soluzione alle mancate presenze. C’è molto da lavorare sia da un punto di vista politico, sociale che di cooperazione tra associazioni ed enti – conclude Montaldi – è necessario migliorare i servizi offerti. Io sto prendendo contatti per creare convegni e meeting al fine di eliminare questi buchi di affluenza”