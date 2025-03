TURISMO: FA’ LA COSA GIUSTA, “RECORD DI PRESENZE ALLO STAND ABRUZZO”

PESCARA – Interesse, curiosità e tanta voglia di conoscere nei dettagli una regione dalle forti connotazioni naturaliste: lo stand dell’Abruzzo alla fiera “Fa’ la cosa giusta” di Milano ha ottenuto un grade successo di pubblico.

“La trasferta milanese per far conoscere l’Abruzzo ad un mercato turistico di target segna un bilancio positivo sotto tutti i punti di vista”, si legge in una nota della Regione.

Lo spazio espositivo allestito in collaborazione con le Camere di commercio abruzzesi è stato animato da personale della Regione Abruzzo e dei Parchi nazionali della Maiella e d’Abruzzo Lazio e Molise e dagli operatori turistici abruzzesi. Record di presenze con una richiesta che si è incentrata sui pacchetti turistici e percorsi (ciclo-trekking-cammini).

“Il dato positivo – commenta il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – è che tutti coloro che si sono fermati allo stand per avere informazioni già conoscevano il nostro territorio e chiedevano espressamente di cammini a loro già noti perché già percorsi, da replicare, o di cui hanno avuto notizie da amici da notiziari di approfondimento e da trasmissioni televisive. È evidente che la strategia di promozione e di marketing che stiamo attuando sta dando i suoi frutti”.

Particolare attenzione hanno registrato il Cammino dei Briganti e quello di Celestino, offerta turistica che si va ad aggiungere a quelle storiche e consolidate del mare e della montagna.