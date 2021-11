TURISMO, FEDRIGA: “IMPIANTI APERTI ANCHE IN ZONA ARANCIONE”

TRIESTE – “La scelta che abbiamo fatto come Regioni di individuare le nuove zone legate al green pass rafforzato sono state indirizzate a dare garanzie alle imprese, alla ricezione, alla ristorazione, a tutto ciò che è legato al turismo invernale ma non solo, affinché possano avere una prospettiva che non sia un cambio di zone improvviso che avrebbe compromesso totalmente la stagione invernale. Grazie alle nuove zone, in area arancione anche gli impianti da sci rimarranno aperti”.

Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, questa mattina a Trieste.

“Grazie a queste zone, che il Governo ha recepito nell’ultimo decreto, non ci saranno limitazioni. Si potrà fare, in zona arancione, quello che si potrà fare in zona bianca e in zona gialla, per chi – ha precisato Fedriga – ha il vaccino o ha superato la malattia. Penso che si tratti di un cambio di passo importante. Le Regioni sono state protagoniste in questa proposta e quindi ribadisco che le nuove misure garantiscono maggiori aperture. L’alternativa – ha concluso – era la chiusura e mettere in ginocchio un comparto che aveva già sofferto moltissimo”.